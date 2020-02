First Ladies : Showtime commande la série avec Viola Davis en Michelle Obama

Vous avez aimé ? Partagez :

Arrêtez tout ! Showtime a annoncé le développement de « First Ladies », série dramatique ayant pour toile de fond la Maison Blanche, rien que ça… Et Viola Davis a été confirmée pour le rôle de Michelle Obama.

Une star à la Maison Blanche

Viola Davis n’est plus à présenter : cette actrice a véritablement rencontré le grand public en tenant le rôle d’Aibileen dans le film La Couleur des sentiments, adapté d’un best-seller, dans lequel elle partage l’affiche avec Emma Stone et Octavia Spencer. Une performance remplie d’humanité, porteuse d’espoir, qui lui a valu une nomination aux Oscars.

Depuis, Davis est sous le feu des projecteurs. Elle tient le premier rôle de la série Murder, pour laquelle elle a obtenu un Emmy en 2016 (la sixième et dernière saison du programme est actuellement diffusée). L’actrice tourne pour Steve McQueen (II), Denzel Washington (ce qui lui vaut un Oscar du meilleur second rôle) ou encore Denis Villeneuve. Pas étonnant, donc, qu’on lui confie un nouveau rôle d’envergure : celui de la très appréciée Michelle Obama, dont l’autobiographie Becoming continue de faire parler. Une femme qui fascine, campée par une actrice non moins envoûtante !

Écrite par Aaron Cooley en collaboration avec Cathy Schulman (Collision), First Ladies compte Davis parmi les producteurs exécutifs du programme ! La série sera peut être l’occasion pour elle d’obtenir un second Emmy ? C’est tout ce qu’on lui souhaite…

Une histoire d’aile

La série First Ladies tourne, comme son nom l’indique, autour de la vie de plusieurs premières dames durant leurs années de fonction.

Avoir Viola Davis pour jouer le rôle de Michelle Obama est un rêve devenu réalité […] A travers notre histoire, les épouses des présidents ont exercé une influence remarquable, pas uniquement sur les leaders, mais aussi sur le pays lui-même

a déclaré Jana Winograde, présidente du divertissement sur Showtime. Devant tant d’enthousiasme, le programme ne peut que faire envie !

Le récit se déroulera donc principalement dans l’aile est de la Maison Blanche où se situent les quartiers (bureaux y compris) des premières dames. Pour le moment, la première salve d’épisodes semble s’intéresser à Eleanor Roosevelt, Michelle Obama et Betty Ford. Si les deux autres actrices n’ont pas encore été annoncées, on imagine qu’il devrait y avoir de bonnes surprises…

On ne sait pas pour vous, mais on a (vraiment) hâte de voir le résultat !