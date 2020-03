Flash, Batwoman, Riverdale... Quand reviennent les séries CW ?

La chaîne CW, détentrice de nombre de séries plus que populaires, a annoncé pas plus tard qu'hier les dates de reprises de ses différents programmes ! On vous détaille cela au cas par cas.

L'épidémie de COVID-19 impacte largement l'industrie audiovisuelle : de nombreux tournages ont été interrompus et des diffusions reportées. La programmation de la chaîne CW a été particulièrement affectée, notamment ses programmes phares comme Flash, Riverdale ou encore Batwoman. Mais bonne nouvelle : depuis ce lundi 30 mars, on sait enfin quand ces shows feront leur grand come-back.

Le retour des héros

Pour commencer, Nancy Drew, dont l'intrigue tourne autour des aventures d'une jeune détective de 18 ans propulsée dans une enquête qui la dépasse, sera de retour sur vos écrans dès le 8 avril.

Betty, Jughead, Archie et Veronica reviendront vous faire vibrer devant Riverdale le 15 avril ! Le spin-off Katy Keene, porté par Lucy Hale et amorcé début février, sera quant à lui disponible le 16 avril.

Pour ce qui est de The Flash et Legends of Tomorrow, vous pourrez en découvrir les nouveaux épisodes dès le mardi 21 avril. The Flash est d'ailleurs contrainte de remettre à plus tard la fin de sa sixième saison. Ce seront de nouveaux épisodes de Stargirl qui viendront prendre la relève !

Batwoman et Supergirl, centrées sur les super-héroïnes qui complètent le retour de la programmation du Arrowverse, reviendront quant à elles à compter du 26 avril.

Attention toutefois ! La chaîne n'a pas encore annoncé combien d'épisodes des différents programmes allaient être diffusés. Par ailleurs, en raison de l'épidémie faisant rage à l'échelle mondiale, la saison finale de Supernatural ainsi que la deuxième de Legacies se sont vues écartées de la programmation. Les créateurs des deux shows ont en effet admis ne pas être en mesure de boucler leurs épisodes. A la place de Supernatural, vous pourrez donc vous plonger dans Whose Line Is It Anyway. La saison 2 de la série In The Dark viendra occuper la case octroyée à Legacies.

Alors, êtes-vous satisfaits des annonces de CW ? Vous pourrez en tout cas bientôt replonger dans plusieurs de vos programmes préférés !