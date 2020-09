Flash : nouvelle bande-annonce et révélations sur la saison 7

La CW a partagé une nouvelle et très longue bande-annonce de la saison 7 de "Flash". Le showrunner Eric Wallace et Grant Gustin ont confié des spoilers à venir. Le show reviendra début 2021.

Flash court toujours

Flash est une série créée par Greg Berlanti, Geoff Johns et Andrew Kreisberg. Elle est diffusée sur la CW depuis 2014. Elle fait partie du CWverse aux côtés d'autres shows de la chaîne. On y retrouve, entre autres, les séries Supergirl, Batwoman, Black Lightning et DC's Legends of tomorrow.

On y suit les aventures de Barry Allen, un jeune expert de la police scientifique de Central City. Frappé accidentellement par la foudre, il se retrouve doté d'une vitesse extraordinaire. Sous le costume de Flash, il utilise ses nouveaux pouvoirs pour combattre le crime.

Au casting, nous y retrouvons Grant Gustin, Candice Patton, Carlos Valdes, Danielle Panabaker, Tom Cavanagh, et Jesse L. Martin.

Au ralenti

La CW a partagé une nouvelle et longue bande-annonce de la saison 7 à venir. Elle est composée d'images exclusivement tirées du premier épisode, qui était en fait le dernier épisode de la saison 6 qui n'a pas encore été diffusé. Vous suivez toujours ? Oui ? Alors tout va bien, analysons un peu ce que l'on y voit.

Tout d'abord apparaît Eva McCulloch qui se réjouit enfin d'être seule à la tête de l'entreprise qu'elle a créée. On l'entend confier à Flash, que sans son pouvoir de vitesse, il ne représente plus pour elle une menace. Elle lui demande donc de ne gentiment plus se mettre sur son chemin. Encore plus que sa vitesse, Barry veut retrouver sa femme Iris, coincée dans un miroir.

Joe West, le détective ami de Flash lui demande combien de vitesse il lui reste, et ce dernier répond pour à peine quelques heures. Il demande alors à Maurice et Nash de lui fabriquer une machine qui lui remplira les batteries. On peut voir un prototype assez hallucinant avec une immense boule d'énergie en son centre. On retrouve alors Iris qui a une drôle de discussion...avec son double. Cette version lui confie que personne ne viendra la sauver et qu'il n'y a que deux solutions : la survie ou la folie !

À une plus grande échelle, on apprend qu'un avion va s'écraser sur la ville et que Flash ne sera pas en mesure de l'arrêter. Même constat de l'homme en rouge qui se demande comment il pourrait stopper Eva qui a le pouvoir de se matérialiser et de voyager à travers tous les miroirs. Enfin, Barry, en costume, se fait percuter par ce qui ressemble à son double portant une combinaison blanche.

Flash et ses amis vont donc devoir se serrer les coudes et trouver des solutions pour se battre contre plusieurs ennemis redoutables.

ATTENTION, la suite de l'article contient des spoilers de la saison 7 à venir !

Flash à face de la saison 7

Lors du dernier événement DC Fandome, Eric Wallace, le showrunner de la série a en effet livré quelques indices sur l'ennemi à venir dans la nouvelle saison. Faisant référence à Godspeed dans la saison 5, il a rappelé qu'un speedster portant un costume blanc et ses nombreux clones n'arrêtaient pas d'apparaître. Et c'est vrai qu'on le revoit succinctement dans la nouvelle bande-annonce.

Crédit : la CW.

La Team Flash devait faire face à ces menaces, sans jamais attraper l'homme ou la femme qui se cache à l'origine. Le scénariste a laissé entendre que le mystère devrait être résolu dans la saison à venir.

Enfin, Grant Gustin a confirmé qu'Iris sortirait rapidement du miroir et qu'elle et Barry passeront beaucoup plus de temps ensemble que dans la saison précédente.

La production de la nouvelle saison devrait reprendre dans les semaines à venir dans des conditions sanitaires adaptées. La saison 7 de Flash sera diffusée en 2021 sur la CW.