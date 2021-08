Flash saison 8 : des membres du Arrowverse réunis pour Armageddon

La saison 8 de "Flash" se précise. La série proposée par The CW reprendra avec un événement spécial en cinq parties. Titré "Armageddon", il verra apparaître de nombreux personnages du Arrowverse.

Flash revient...

En 2012 la CW lançait Arrow. Suite au succès de la série super-héroïque, la chaîne américaine a développé de nombreux spin-offs. Parmi eux, on retient en premier Flash. D'autant que maintenant que le premier show s'est arrêté (en début d'année 2020), la série portée par Grant Gustin devient la plus longue du Arrowverse encore en activité. En effet, une saison 8 arrivera prochainement sur les écrans. Mais pour la suite de ses aventures, Barry Allen, devenu l'homme le plus rapide au monde après avoir été frappé par un éclair suite à l'explosion d'un accélérateur de particules, va avoir du boulot !

Flash ©The CW

Et il ne sera pas seul

En effet, Deadline nous apprend que la saison 8 démarrera avec du beau monde aux côtés du super-héros. Des personnages bien connus du Arrowverse (nommé désormais le CWverse) vont participer à un événement spécial dès le début de la saison. Celui-ci est titré Armageddon et va se dérouler en cinq parties. De quoi nous promettre des épisodes encore plus mémorables que le crossover Crisis On Infinite Earths ? On ne va pas s'avancer là-dessus pour le moment. Mais il faut bien admettre que, outre le titre, les noms annoncés sont impressionnants.

Ainsi, apparaitront durant Armageddon Batwoman (Javicia Leslie), The Atom (Brandon Routh), Black Lightning (Cress Williams), Sentinel/Alex Danvers (Chyler Leigh) Ryan Choi (Osric Chau) et Mia Queen (Kat McNamara). L'interprète de cette dernière a d'ailleurs tenu à marquer le coup après cette annonce.

Côté méchants, il y aura également les retours d'Eobard Thawne (Tom Cavanagh) et Damien Darhk (Neal McDonough). On nous annonce également qu'il sera question d'une puissante menace extraterrestre qui nécessitera que Flash réunisse tous ses alliés. Ce pourrait-il que les personnages de Legends of Tomorrow soient impliqués ? Rien n'a été annoncé à ce sujet. Mais la saison en cours de diffusion oppose justement les héros à des extraterrestres.

La saison 8 de Flash débutera aux Etats-Unis le 16 novembre.