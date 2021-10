Flash saison 8 : les héros du Arrowverse dans le trailer du crossover Armageddon

"Flash" revient pour une saison 8 à partir du 16 novembre. Dès le début, la série DC aura droit au crossover "Armageddon" avec de nombreux super-héros qui se dévoilent dans une bande-annonce.

La fin du monde approche dans Flash

En 2012 la CW lançait Arrow. Suite au succès de la série super-héroïque, la chaîne américaine a développé de nombreux spin-offs. Mais début 2020, le Green Arrow faisait ses adieux et laissait les membres de son équipe sans leur leader. Qui de Flash, Supergirl ou encore Batwoman allait prendre sa succession ? C'est évidemment le super-héros le plus rapide de l'univers DC qui était le mieux placé pour cette tâche. D'autant que Supergirl doit aussi s'arrêter à l'issue de sa saison 6.

Pour Flash, l'aventure continue avec une saison 8 qui va reprendre pied au plancher. Prévue à partir du 16 novembre aux Etats-Unis, la série va commencer par un crossover qui s'annonce exceptionnel.

Mia Smoak (Katherine McNamara) - Flash ©The CW

Nommé Armageddon, cet événement réunira de nombreux super-héros pour aider Barry Allen durant cinq épisodes consécutifs. Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article) mise en ligne par la CW, Flash aura sept jours pour empêcher Despero de détruire le monde. La team va donc pouvoir se réunir ! On retrouve ainsi Mia Smoak (qui prend la relève de son père Oliver Queen, alias Green Arrow), Batwoman, The Atom (de retour après avoir quitté Legends of Tomorrow), Black Lightning ou encore Ryan Choi (introduit dans Crisis on infinite Earth). Du beau monde pour affronter un nouvel ennemi redoutable.

Qui est Despero ?

Despero sera donc le grand méchant de ce début de saison 8 de Flash. Dans les comics DC, le personnage est un tyran disposant de pouvoirs psychiques. Il souhaite principalement détruire la Justice League. Physiquement, il est particulièrement imposant, sorte de grosse brute rouge. Cependant il a eu plusieurs représentations au fil des comics. Et dans Flash, il apparaît de manière très différente, tel un "simple humain". Sa puissance devrait donc venir avant tout de ses pouvoirs psychiques. Pour l'interpréter la production de la série a engagé Tony Curran. L'acteur britannique a été vu notamment dans Underworld 2 en incarnant l'antagoniste Marcus. Ça promet pour Flash et son équipe !