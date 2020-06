Flash : un acteur de la série viré pour ses tweets racistes et sexistes

Hartley Sawyer, l’interprète de Ralph Dibny, alias Elongated Man, a été viré de "Flash" pour ses propos racistes, sexistes et misogynes sur son compte Twitter. Les tweets, qui dataient d’il y a plusieurs années, viennent de refaire surface alors que l’acteur avait désactivé son compte à la fin du mois de mai.

Hartley Sawyer avait rejoint la distribution de Flash au début de la quatrième saison, et était devenu l’un des acteurs réguliers de la série. La chaîne américaine CW qui diffuse la série, ainsi que les producteurs Warner Bros TV, Berlanti Productions et le showrunner Eric Wallace, se sont exprimés sur la décision de virer le comédien.

Dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter, ils ont condamné les propos de Sawyer et assuré que ceux-ci sont loin des valeurs qu’ils défendent :

En ce qui concerne les posts de Mr Sawyer sur les réseaux sociaux, nous ne tolérons pas les remarques dérogatoires qui ciblent n’importe quelle race, ethnicité, origine nationale, genre, ou orientation sexuelle. De telles remarques sont antithétiques à nos valeurs et notre politique, qui se développent et évoluent pour promouvoir un environnement de travail sûr, inclusif et protecteur.

Le comédien avait été l’auteur de nombreux tweets injurieux il y a quelques années. Parmi eux, il avait écrit : « Toutes les femmes devraient être dans des fermes sexuelles » (en mai 2011), « Si j’avais une femme, je la battrais ce soir » (en février 2012) ou « Je dîne à l’extérieur et je viens ENCORE d’exposer mon racisme » (en novembre 2014).

L’ancien acteur de Flash s’excuse sur instagram

Sawyer a tenu à s’excuser sur son compte Instagram, assurant qu’il a depuis changé :

Je ne suis pas là pour me chercher des excuses – quelle que soit l’intention, mes mots ont une importance et ils ont de profondes conséquences. Je vous dois tous des excuses. Je tiens à être très clair : ces propos ne reflètent pas ce que je pense ou qui je suis maintenant. Il y a plusieurs années, grâce à des amis et des expériences qui m’ont aidé à ouvrir les yeux, j’ai commencé un processus pour devenir un adulte plus responsable – en termes de ce que je dis, ce que je fais, et au-delà. J’ai encore du travail à faire.

On ne verra donc plus Hartley Sawyer dans Flash, dont le retour à l’écran est prévu pour le début de l’année prochaine. La saison 7 s’ouvrira avec des épisodes qui n’ont pas encore été filmés à cause de la pandémie.