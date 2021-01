Flash : un ancien de Shadowhunters sera le méchant de la saison 7

Alors que la septième saison de "Flash" commencera à être dévoilée dans un peu plus d'un mois, le casting de ce nouveau chapitre se poursuit. On sait désormais quel acteur affrontera Barry Allen dans la deuxième partie de la saison 7.

Flash, la deuxième série de l'Arrowverse à avoir été lancée

Lancée en 2014, Flash est la deuxième série de ce qui était alors appelé l'Arrowverse à avoir vu le jour, deux ans après Arrow. La série est une nouvelle version de l'histoire de Barry Allen. Alors qu'il travaille en tant qu'expert de la police scientifique, le jeune homme est victime d'un accident au cours duquel il est frappé par la foudre. Plutôt que de le tuer, l'incident le dote de superpouvoirs qui lui octroient une vitesse surhumaine. Bientôt, il décide de s'en servir pour combattre le crime dans sa ville de Central City, et prend l'identité de Flash.

Flash © The CW

La série a été créée par Greg Berlanti et Andrew Kreisberg , déjà derrière Arrow. C'est Grant Gustin qui y porte le costume du héros depuis maintenant six saisons, alors que l'on attend la diffusion de la septième. Quant aux principaux seconds rôles de Flash, Candice Patton y joue Iris West, Danielle Panabaker y incarne Caitlin Snow, alias Killer Frost, et Carlos Valdes prête ses traits à Cisco Ramon, aka Vibe.

Jon Cor sera Chillblaine dans la saison 7 de Flash

On en sait plus sur le méchant que l'on verra dans la deuxième partie de la saison 7 de Flash. TVLine nous apprend ainsi que la production de la série a choisi Jon Cor pour le rôle du méchant Mark Stevens, alias Chillblaine. Cor est surtout connu pour avoir joué Hodge Starkweather dans la série fantastique Shadowhunters : The Mortal Instruments.

Hodge Starkweather (Jon Cor) - Shadowhunters © Freeform

Quant aux caractéristiques de Chillblaine, on sait déjà à qui Barry Allen se frottera dans la suite de Flash grâce à la description officielle du méchant que jouera Jon Cor :

Le scientifique Mark Stevens est un bad boy charismatique obsédé par la technologie cryogénique. Mais quand il n'est pas occupé à entrer par effraction dans les coffres-forts de grandes entreprises, il brise des coeurs avec son charme irrésistible et son côté voyou. Armé de ses propres armes froides, il devient une nouvelle épine dans le pied de Team Flash en tant que méchant DC Comics Chillblaine.

Team Flash aura fort à faire dans la saison 7

Dans les comics, Chillblaine a aussi eu de nombreux alliés au fil de ses apparitions. Il a par exemple collaboré avec Lisa Snart, alias Golden Glider. Cette dernière était apparue dans les deux premiers chapitres de la série de Greg Berlanti et Andrew Kreisberg, jouée par Peyton List. Mais toujours selon TVLine, il n'est pour le moment pas prévu que le personnage revienne affronter Barry Allen dans la saison 7.

Malgré cela, Chillblaine ne sera pas le seul méchant majeur que le héros incarné par Grant Gustin affrontera dans les nouveaux épisodes de la série. Eva McCulloch, alias Mirror Master, menacera aussi Central City dans le septième chapitre. C'est Efrat Dor que l'on verra dans le rôle. Et comme si cela ne suffisait pas pour les héros du show, Team Flash aura aussi à affronter Godspeed dans les épisodes à venir, qui sera de retour après avoir été introduit dans la saison 6.

The CW dévoilera les premiers épisodes de la septième saison de Flash le 23 février prochain.