Ces trois prochaines séries françaises à ne pas manquer

Lors de la 26e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle, qui s’est clôturée le 15 septembre, 23 fictions françaises ont été présentées en compétition aux professionnels et au public, en présence des équipes. L'occasion de découvrir un aperçu de prochains programmes qui devraient faire parler d'eux. En voici déjà trois qui, selon nous, seront à ne pas manquer.

Ça parle de quoi Iris ? Comme tout le monde, Iris a une tête. Seulement, sa tête n’est pas exactement comme celle de tout le monde. Et sa bouche non plus, qui dit des choses que les autres bouches ne disent pas. Son petit ami, sa cousine, un caviste, un gardien de musée… La liste de ceux qu’elle pousse à bout s’allonge chaque jour. Mais finalement, la première à en pâtir, c’est Iris. Et l’amour ? Quand on ne fait rien comme les autres, on le trouve loin des clichés…

Au casting – La première série (6×26′) de et avec Doria Tillier est co-réalisée avec Jean-Baptiste Pouilloux et co-scénarisée avec Constance Verluca. On croise aussi dans Iris (récompensée par le prix de la Meilleure série de 26’) les comédiens François Morel, Jeanne Balibar, Pascale Arbillot, Anaïde Rozam et Denis Podalydès.

Notre avis – Iris plonge le spectateur dans l’univers singulier, fantaisiste et jubilatoire de Doria Tillier. Iris est professeur des écoles, écrit un livre pour enfants et sa particularité est de tout prendre au pied de la lettre, de vouloir tout comprendre de la vie et de ses interlocuteurs Si le ton est comique et décalé, grâce aux dialogues percutants et au comique de situations très maîtrisé, la réflexion se veut également profonde. Car ces personnes sans filtres, dont le cerveau est en ébullition permanente et qui s’adaptent en permanence aux codes et aux normes de la vie en société, souffrent aussi de solitude. Doria Tillier réussit brillamment à rendre son héroïne très attachante.

À voir où ? Iris sera diffusée prochainement sur Canal +

Ça parle de quoi Flashback ? Elsa Letellier, agent de la Police Scientifique de Lyon, a choisi sa carrière en hommage à son père, Josselin, assassiné mystérieusement il y a 30 ans. Alors que l’affaire va être prescrite, Elsa se retrouve propulsée en 1994 quelques mois avant le meurtre de son père. Elle va profiter de ce « voyage » pour se rapprocher de lui et devenir sa coéquipière pour empêcher sa mort, sans jamais lui révéler sa véritable identité. Sauf que tout les oppose ! Leur collaboration s’annonce explosive…

Au casting – La série de (6×52‘), récompensée par une mention spéciale des séries de 52’, est réalisée par Vincent Jamain et Stephen Cafiero. Flashback est porté par Michaël Youn, Constance Gay et Olivia Côte.

Notre avis – Cette comédie policière familiale fait voyager dans le temps avec émotion et subtilité. Même si l’idée n’est pas nouvelle, elle fonctionne plutôt bien. Le spectateur se prête aisément à la convention de base et s’amuse des rapports conflictuels entre le père de 1994 avec sa fille venue de 2024 et du regard porté l’un sur l’autre. La confrontation des deux époques est maligne, aussi bien en termes de décors, que de situations, de vocabulaire et de dialogues. Une belle surprise !

À voir où ? Flashback sera diffusée prochainement sur TF1

Ça parle de quoi Signalements ? L’unitaire de 95’ s'inspire du parcours de Laurence Jambu, une femme remarquable qui va affronter seule tout le système associé à la maltraitance de la petite enfance pour sauver sa nièce Karine, victime de sa propre famille. Elle obtiendra gain de cause après plus de 10 ans d’une lutte acharnée. Le film est une magnifique histoire d’amour qui rend hommage à ces deux femmes. Laurence aime Karine comme ses propres enfants. Karine fera tout pour que la justice reconnaisse le combat de sa tante.

Signalements ©FranceTélévisions

Au casting –Réalisé par Eric Metayer et scénarisé par Catherine Ramberg et Clement Michel, la fiction est portée par Cécile Bois (récompensée par le prix de la Meilleure comédienne), Odile Vuillemin et Bruno Solo.

Notre avis – Signalements évoque avec pudeur le courage et la détermination d’une femme inquiète pour sa nièce de la maltraitance de ses parents défaillants. Face à un sujet cher au co-réalisateur avec Andréa Bescond (Les Chatouilles), le spectateur est sidéré par le double combat des deux héroïnes. D’une part les réactions hostiles des proches, et d’autre part la rigidité navrante des institutions procédurières, alors que la vie d’une petite fille est en jeu. Signalements raconte beaucoup du chemin qu'il reste encore à faire pour protéger les enfants en France.

À voir où ? Signalements sera diffusé prochainement sur France Télévisions



Le Jury à l'ouverture du festival ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Equipe de A l'épreuve, Meilleur Unitaire ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Gustave Kervern Meilleure réalisation pour Je ne me laisserai plus faire, ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Equipe de Enjoy, Meilleur Scénario ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Jean-Désiré Augnet, Jeune espoir masculin dans Enjoy ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Fortune de France, Meilleure interprétation masculine ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Equipe de Nismet, Meilleure série de 52' ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Equipe de Flashback, mention spéciale Série 52' ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Equipe de Iris ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Equipe de Iris, Meilleure série 26' ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Equipe du chapitre 2 Des gens bien ordinaires, Meilleure Série 20' ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie Capucine Valmary, Jeune espoir féminin dans Bénie soit Sixtine ©Sylvie-Noëlle pour CineSerie

