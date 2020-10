Flashdance : le film culte va avoir un reboot en série

Préparez-vous à rebouger au rythme des tubes "Maniac" et "What a feeling" avec un reboot en série du film culte "Flashdance". Une nouvelle héroïne sera présentée, avec une actualisation de l'ambiance et de l'histoire. Encore une réactivation d'une comédie musicale célèbre...

Les comédies musicales reviennent en force !

Genre populaire mais pas si courant, la comédie musicale se prépare à revenir inonder nos écrans en comptant sur ses anciennes gloires. Steven Spielberg ressuscite le monument West Side Story avec son remake, un nouveau film Dirty Dancing serait en préparation et Grease aura un préquel au cinéma. Il n'en manque que deux pour que la liste soit complète : Flashdance et La Fièvre du samedi soir. The Hollywood Reporter annonce justement que le premier de ces deux titres va obtenir un reboot. À l'inverse des cas cités précédemment, c'est sur le petit écran que verra le jour ce projet.

Un reboot de Flashdance différent du film

CBS All Access veut lancer le programme sur le service Paramount+, avec Tracy McMillan qui a été choisie comme scénariste. Le pilote sera confié à Angela Robinson et lancera une intrigue qui reprend les ingrédients de Flashdance en actualisant le propos. Le personnage principal sera une femme noire, qui aspire à devenir danseuse de ballet. Mais sa réalité est moins glorieuse, puisqu'elle fait des représentations dans un club de strip-tease. Elle va essayer de toucher son rêve, en plus de gérer ses problèmes sur le plan personnel. Une grosse différence avec le film original, qui ne présentait pas l'actrice Jennifer Beals comme une strip-teaseuse. Elle travaillait comme soudeuse et cherchait à se faire un peu d'argent dans un cabaret. Ce reboot va essayer d'entrer en phase avec des problématiques de l'époque, avec peut-être un discours sur la condition des Afro-américains. Hormis ça, c'est encore une fois la preuve qu'Hollywood peine à faire preuve d'inventivité et continue de surfer sur des licences identifiées pour attirer le public.

Le film réalisé par Adrian Lyne a été un succès en son temps, avec 92 millions de dollars rien qu'au box-office américain et plus de 200 millions en tout dans le monde. Comme avec les meilleurs films musicaux, c'est des tubes qui les font entrer dans l'imaginaire collectif. Flashdance a Flashdance... What a Feeling par Irene Cara et Maniac par Michael Sembello qui sont deux morceaux encore populaires aujourd'hui. La série aurait tort de se priver d'essayer de les remettre dans l'actualité.