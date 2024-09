Sorti il y a 70 ans, ce grand classique de James Dean devient une série Netflix avec Florence Pugh

Florence Pugh sera prochainement au premier plan d'une série Netflix. La plateforme a commandé le développement d'une nouvelle version de "À l'est d'Eden", connu grâce au film avec James Dean.

Florence Pugh sur le petit écran avec Netflix

Le nom de Florence Pugh est désormais bien connu du grand public. Entre sa performance dans Midsommar, son arrivée dans le MCU avec Black Widow (et bientôt de retour dans Thunderbolts*) ou encore ses présences courtes mais précieuses dans Oppenheimer et Dune 2, l'actrice est actuellement au sommet de sa carrière. Prochainement, la comédienne pourrait à nouveau impressionner dans un registre dramatique avec L'Amour au présent aux côtés d'Andrew Garfield. Prévu pour le 22 janvier 2025, le film s'annonce bouleversant, présentant un couple qui doit faire face à une grave maladie dont est atteint le personnage de Florence Pugh. Après cela, l'actrice ne va pas s'arrêter, puisqu'elle vient de rejoindre un important projet de série.

Netflix a en effet annoncé le développement d'une série adaptant le roman À l'est d'Eden (1952) de John Steinbeck. Un livre qui avait déjà eu droit à une version au cinéma. Réalisé par Elia Kazan, le long-métrage mettait en vedette James Dean dans un de ses rôles les plus importants - avec La fureur de vivre sorti quelques mois plus tard aux États-Unis. Pour la série, Florence Pugh ne reprendra pas le rôle de James Dean dans une version féminine de Cal Trask, mais elle incarnera Cathy Ames, jouée à l'époque par Jo Van Fleet et oscarisée pour ce rôle. C'est sur elle que se concentrera cette fois le programme, a indiqué le service de streaming :

La série limitée explorera la saga multigénérationnelle de la famille Trask, en concentrant une nouvelle attention sur son antihéros indélébile, Cathy Ames.

À l'est d'Eden reste dans la famille Kazan

Outre Florence Pugh, cette nouvelle version d'À l'est d'Eden sera portée par Christopher Abbott, qui a lui obtenu le rôle d'Adam Trask. À ses côtés, on retrouvera Mike Faist, vu récemment dans Challengers, ou encore Hoon Lee de la série Warrior. Dernier élément notable de cette adaptation, la présence de Zoe Kazan pour écrire et réaliser la mini-série de sept épisodes. Cette dernière n'est autre que la petite-fille d'Elia Kazan. Sa propre vie familiale fait évidemment écho avec cette saga familiale, comme elle l'a précisé dans un communiqué. Il sera en tout cas intéressant de voir cette nouvelle approche de l'œuvre de John Steinbeck.

Netflix n'a pas donné de précisions quant à la date de sortie de la série.