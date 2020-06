Fondation : un premier trailer pour l'adaptation de la saga SF par Apple

Apple a sorti les premières images de son adaptation de la saga "Fondation", après que d'autres n'aient pas réussi un tel défi. Un aperçu qui donne le ton avec des ambitions visuelles affichées. La série fera ses débuts l'année prochaine sur la plateforme Apple TV+.

Apple dévoile les premières images de Fondation

Fondation, le si respecté travail d'Isaac Asimov, a enfin obtenu son adaptation et elle se montre dans un premier trailer. Considérée par les initiés de la science-fiction comme un morceau de littérature classique, la saga parvient jusqu'à nos écrans par le biais d'Apple, qui souhaite frapper un grand coup sur sa plateforme. Apple TV+ a du mal, depuis son lancement, à se hisser au niveau des mastodontes du marché. Ce n'est pas faute de mettre les moyens et Fondation démontre encore que de l'argent a été mis pour sortir un show qui a de la gueule. Apple a présenté les premières images du programme à l'occasion de sa Keynote annuelle. La première saison contiendra dix épisodes, en attendant probablement une suite qui viendra développer encore plus l'univers d'Isaac Asimov. La série sera lancée en 2021 sur la plateforme, à une date encore indéterminée.

L'histoire : l'avenir de l'humanité en jeu

Le trailer a fière allure avec une belle direction artistique et quelques décors qui font du bien aux yeux. On n'y voit pas encore grand chose de l'intrigue, ce qui ne va pas aider ceux qui ne connaissent pas Fondation à comprendre ce qui se trame. David S. Goyer et Josh Friedman ont été désignés pour transposer l'intrigue des bouquins. Elle se déroulera dans un futur lointain, après que la Terre soit devenue une contrée inhabitable pour les hommes. C'est alors que l'Empire galactique s'est constitué pour régner sur tous les mondes de la Voie lactée. Un mathématicien va prédire que l'ère impériale en cours risque de s'achever dans plusieurs dizaines de milliers d'années, avec au bout du compte la naissance d'un nouvel Empire. Pour sauver ce qui peut l'être, il décide de créer la Fondation pour sauvegarder le savoir de l'humanité.

Au casting de Fondation

La série va se focaliser sur un groupe d'exilés qui découvre que la seule façon de sauver l'Empire galactique est de le défier. Fondation présentera Jared Harris dans le rôle d'Henri Sheldon, le mathématicien qui prédit le terrible événement à venir. Lee Pace est quant à lui l'Empereur de la galaxie en péril. L'un des autres personnages principaux, Salvor Hardin, est transformé en femme dans la série, avec Leah Harvey pour l'incarner. Le reste du casting présentera Lou Llobell, Laura Birn, Cassian Bilton et Terrence Mann. Apple s'est lancé dans une entreprise risquée mais qui peut être le point de départ d'une épopée télévisuelle faisant l'événement. La saga du Cycle de Fondation est assez ample pour tenir sur plusieurs saisons. À voir si les téléspectateurs accrochent à ce spectacle et en font un hit. Réponse en 2021.