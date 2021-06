Fondation : une nouvelle bande-annonce pour la série Apple tirée d'Isaac Asimov

La série "Fondation" ("Isaac Asimov's Foundation" en VO) dévoile une bande-annonce inédite. La série adaptée du cycle Fondation d'Isaac Asimov sera disponible dès le 24 septembre prochain sur la plateforme Apple TV+.

Cycle de Fondation d'Isaac Asimov

Isaac Asimov était un auteur de littérature de science-fiction précurseur. Né en 1920 et décédé en 1992, cet écrivain russe a écrit et édité plus de 500 livres au cours de sa carrière extrêmement prolifique. L’œuvre la plus emblématique d'Asimov demeure la série Fondation. Les trois premiers tomes ont d'ailleurs remporté le prix Hugo de la « Meilleure série de tous les temps » en 1966. Il est également réputé pour deux autres cycles mémorables : Le cycle de l'Empire et Le cycle des robots. Avec le temps et l'expérience, Asimov est devenu un auteur majeur de la science-fiction moderne. Ce dernier a inspiré de nombreuses fictions audiovisuelles, que ce soit au cinéma ou sur le petit écran. Parmi les plus célèbres on peut citer deux adaptations directes de ses œuvres : L'Homme bicentenaire de Chris Columbus et I Robot d'Alex Proyas.

Nouvelle bande-annonce

Dirigée par David S. Goyer, Fondation est une série produite par Apple TV, adaptée du Cycle de Fondation d'Isaac Asimov. L'histoire se base évidemment sur les romans cultes de l'auteur, et raconte comment l'Empire se voit prédire sa chute, suivie de 30 000 ans de ténèbres avant qu'un second empire galactique ne prenne la relève. Côté casting, le show réunit une distribution notamment composée de Jared Harris, Lee Pace et Leah Harvey. Pour le moment, Apple TV a prévu une seule saison de 10 épisodes.

Fondation ©Isaac Asimov

Les premières images de Fondation ont été dévoilées à la fin de l'année 2020. Alors que la première diffusion de la série se rapproche, Apple TV a accéléré la promotion de cette proposition inédite. Évidemment, David S. Goyer suivra l'intrigue du tome 1 de Fondation. Un monde où les humains ont abandonné la Terre depuis des années, et vivent maintenant sur des mondes et des planètes différentes à travers l'univers. Le tout est dirigé par l'Empire galactique, jusqu'au jour où Heri Seldon, un expert en psychohistoire, vient prédire la chute prochaine de l'Empire ! En attendant la sortie du show le 24 septembre prochain sur Apple TV+, on vous laisse avec cette superbe nouvelle bande-annonce.