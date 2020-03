Food Wars : la saison 5 a une date de diffusion

Vous avez aimé ? Partagez :

Les petits plats de Sôma vous ont manqué ? Bonne nouvelle pour les fans puisque « Food Wars! » (« Shokugeki no Sōma », le titre original) sera de retour sur nos écrans à partir du 11 avril.

Prépublié entre novembre 2012 et juin 2019 dans le Weekly Shōnen Jump, le manga Food Wars! s’est écoulé à plus de 8 millions d’exemplaires. Par ailleurs, sa popularité s’est accrue avec l’adaptation animée (Food Wars!) sortie en 2015 et produite par le studio J.C Staff. (Nodame Cantabile, One-Punch Man saison 2) Pour les néophytes, les mangas culinaires sont très appréciés au Japon. Par exemple, on se souvient de Toriko et surtout Mister Ajikko (plus connu en France sous le surnom Le Petit Chef).

Food Wars! s’inscrit ainsi dans cette lignée en racontant l’histoire de Sôma Yukihira qui rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et ainsi surpasser les talents culinaires de son père. Pour cela, il rejoint une école d’élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés. Au sein de cette école, il va tenter d’atteindre son objectif face à des adolescents tout aussi doués que lui.

Saison 5 = Saison Finale ?

Alors que le manga s’est officiellement achevé il y a quelques mois, on peut légitimement se demander si la cinquième saison ne sera pas la dernière. La fin de la saison 4 suggère d’ailleurs que cette nouvelle saison abordera directement les événements finaux vus dans l’oeuvre originale. On retrouverait alors un Soma qui siège désormais à la 1er place du conseil des 10 après la défaite de la centrale d’Azami Nakiri. L’affiche officielle (voir plus bas) est par ailleurs on ne peut plus clair puisqu’on y retrouve le dernier antagoniste du manga qui est Asashi. Néanmoins, tout cela n’est que spéculations tant que l’équipe de la série n’a pas officialisé les choses.

On sait néanmoins que la série reviendra à partir du 11 avril, sur Crunchyroll pour la France. De plus, J.C. Staff n’a pas fait les choses à moitié pour teaser la prochaine diffusion de Food Wars puisqu’il a présenté une affiche XXL de cette saison 5.

Au niveau de l’équipe technique, cette saison 5 de Food Wars! sera une nouvelle fois réalisée par Yoshitomo Yonetani. Du côté du scénario, Shogo Yasukawa fera lui aussi son retour. Viennent ensuite le directeur artistique Koichiro Bizen et le responsable de la musique Tatsuya Katou. A noter enfin que le générique de début de cette saison sera interprété par nano.RIPE avec son titre Last Chapter. Quant au générique de fin, il sera interprété par Mai Fuchigami avec son titre Crossing Road.

Food Wars saison 5 à partir du 11 avril sur Crunchyroll.