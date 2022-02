Formula 1 Drive to Survive : Netflix annonce la date de la saison 4

La saison 4 de "Formula 1 : Drive to Survive" arrivera bientôt sur Netflix. Les nouveaux épisodes s'intéresseront au Championnat du monde de Formule 1 2021 marqué notamment par la grosse bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

La Formule 1 popularisée par Netflix

Depuis quelques années la Formule 1 semble avoir gagné en popularité, en partie grâce à Netflix. En effet, le service de streaming diffuse depuis 2019 Formula 1 : Drive to Survive. Une série documentaire qui embarque le spectateur dans les coulisses de ce sport automobile. On découvre ainsi à chaque saison ce qu'il se passe dans les écuries pendant que se déroule le championnat. Là où Netflix a été malin, c'est que chaque épisode ne se concentre pas uniquement sur les pilotes en tête du classement. On nous dévoile au contraire le quotidien de petites écuries comme Haas, qui tente de se faire sa place avec des moyens moindres.

Formula 1 : Drive to Survive ©Netflix

La série est donc parvenue à initier un large public et a forcément attiré les amateurs de ce sport. Pour autant, il faut admettre certains défauts. Notamment une tendance à créer des drames uniquement par le montage. En partie logique puisque Netflix décide en avance de qu'elle équipe elle suivra et à quelle course. Et il est évidemment impossible de savoir où il y aura le plus de spectacle. Il faut donc parfois combler. Mais le service a eu tendance à abuser à tel point que Max Verstappen avait annoncé ne pas vouloir apparaître dans la saison 4.

Une saison exceptionnelle

Dans tous les cas, l'approche de Formula 1 : Drive to Survive est suffisamment efficace pour que le service de streaming nous emmène pour la quatrième fois dans les paddocks. La saison 4 était annoncée et on sait désormais qu'on pourra la découvrir le 11 mars. Une très bonne nouvelle tant la dernière saison de F1 s'est avérée passionnante !

En 2021, les fans de F1 ont eu droit à une bataille historique entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. L'un chez Red Bull pour un premier titre, et l'autre chez Mercedes pour devenir le pilote le plus titré avec un huitième sacre. Tout au long de la saison les deux pilotes n'ont pas cessé de se rendre coup pour coup (on retient notamment Silverstone et Monza), et les retournements de situation ont été nombreux, comme à Bakou et surtout à Abou Dabi. Le titre s'est en effet décidé à la dernière course, alors que les deux pilotes étaient à égalité parfaite.

On espère évidemment que Netflix est parvenu à capter les meilleurs moments de la saison et que les prochains épisodes nous réserverons quelques surprises. En attendant le 11 mars, vous pouvez toujours découvrir les trois saisons précédentes disponibles sur Netflix.