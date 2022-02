Formula 1 Drive to Survive : un teaser de folie pour la saison 4

Pas besoin d'attendre le 20 mars pour le retour de la F1 à Bahreïn. Dès le 11 mars on pourra suivre le championnat précédent grâce à la saison 4 de "Formula 1 Drive to Survive".

La Formule 1 revient

Alors que la nouvelle saison de Formule 1 débutera avec le Grand Prix de Bahreïn le 20 mars, avant cela on pourra découvrir les coulisses du championnat précédent grâce à Netflix. Depuis 2019, la plateforme propose à ses abonnés la série documentaire Formula 1 : Drive to Survive qui dévoile une autre facette de ce sport automobile, avec ce qu'il se passe dans les écuries durant toute la saison. A partir du 11 mars, on pourra donc revenir sur le championnat 2021 grâce à la saison 4 de la série. On retrouvera comme toujours les principaux pilotes ainsi que les directeurs d'équipe qui ont accepté de réagir au fil des courses devant les caméra de Netflix.

Drive to Survive, une saison 4 à ne pas manquer

Si vous n'avez pas suivi le championnat l'année dernière, vous avez raté quelque chose ! Pour vous en convaincre, on vous invite à découvrir (en une d'article) le teaser de la saison 4 de Drive to Survive. On peut y voir quelques moments forts de la saison, comme l'accident très impressionnant entre Verstappen et Hamilton à Silverston, et celui à Monza. Ou encore la colère de Toto Wolff qui s'en va fracasser son casque. Une image devenue assez mythique chez les adeptes de ce sport.

Formula 1 Drive to Survive ©Netflix

Il y aura comme toujours les à côtés avec la pression mise sur les pilotes et leur manière de gérer cela dans leur quotidien. On a évidemment hâte de voir cette saison sous un angle différent de ce que pouvaient retransmettre les chaînes de télévision. Et on se demande bien entendu comment sera traiter le grand final. Notons par ailleurs que Max Verstappen a décidé l'année dernière de ne plus intervenir dans des interviews de Netflix. On le verra malgré tout apparaître grâce aux images de la FIA.

Rendez-vous donc le 11 mars pour vibrer à nouveau devant Formula 1 Drive to Survive.