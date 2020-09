Fortnite : un Youtubeur transforme le jeu vidéo en générique d'anime japonais

Déjà responsable du détournement des séries "Game of Thrones" et "Rick and Morty", Malec a de nouveau frappé fort en s'attaquant cette fois-ci à un poids lourd du jeu vidéo : Fortnite. Le résultat est sans conteste bluffant !

Qui est Malec ? Malec est un animateur français qui est connu pour avoir travaillé sur des projets tels que Casshern Sins, Lou et l'île aux Sirènes ainsi que le clip Gotham de Booba. Féru de japanimation, il est connu des youtubeurs pour sa chaîne éponyme créée depuis 2015. A ses débuts, Malec se distinguait par des vidéos loufoques où il animait des icônes de la pop-culture dans des battles de rap. Ainsi, on pouvait découvrir des duels absurdes de joutes verbales tels que Ryu contre Harry Potter, Freezer contre Asterix ou encore Solid Snake contre les Totally Spies ! Depuis 2 ans, le youtubeur s'est reconverti dans les parodies de franchises populaires. En effet, la méthode est simple : Malec les imagine et les transpose dans l'univers de l'anime japonais. C'est ainsi que l'on a pu voir au travers de génériques stylés les séries Game of Thrones et Rick and Morty. La dernière création de l'animateur est donc Fortnite, passée sous la moulinette d'un opening classique d'anime japonais. Mais pas n'importe lequel. Du Jojo's Bizarre Adventure dans le texte Les fans du jeu en ligne d'Epic Games auront donc plaisir à découvrir cette vidéo, avec notamment les célèbres danses de victoire des personnages. Surtout, l'influence de l'opening ainsi que son animation penchent très clairement du côté de l'anime Jojo's Bizarre Adventure. Il suffit de voir les couleurs flashy de la vidéo, le chara-design des protagonistes à l'écran ainsi que les fameuses "JoJo pose" pour s'en rendre compte. Pour réaliser ce générique, Malec a pu compter sur le soutien du studio Ankama, bien connu pour avoir mis en animation Wakfu et Dofus. D'ailleurs, le studio a récemment déclaré qu'il soutiendrait dorénavant toutes les prochaines vidéos de Malec. Ça promet ! Enfin, la bande-son de la vidéo est signée KronoMuzik, qui dispose lui aussi d'une chaîne Youtube atypique. Découvrez ci-dessous la vidéo :