France 2 prépare une série adaptée de "La peste" d'Albert Camus

France Télévisions a annoncé développer une série adaptée de "La Peste" d'Albert Camus. Le roman de 1947, remis au goût du jour par la pandémie, sera pour la première fois adapté en images dans une production française.

La pandémie de Covid-19 qui bouleverse la planète depuis le début de l'année 2020 a ramené dans l'imaginaire collectif des oeuvres de cinéma et de littérature traitant du sujet d'épidémies et pandémies dramatiques, comme par exemple Contagion de Steven Soderbergh qui a ainsi connu un formidable regain d'intérêt. Côté littérature, il ne faut pas aller chercher très loin puisque le roman La Peste d'Albert Camus est très vite venu à l'esprit. Dès février 2020, le livre s'installe en effet dans les meilleures ventes en France et en Italie. Sur cette lancée, ce monument de la littérature française et mondiale, publié en 1947 et analogie magistrale de la propagation du nazisme en Europe va être adapté en série télévisée par France Télévisions.

La Peste, un monument littéraire en série

C'est lors d'une visioconférence avec l'Association des journalistes media que le numéro 2 du groupe Stéphane Sitbon-Gomez a annoncé l'adaptation de La Peste, dans un format sériel et avec un scénario supervisé par Gilles Taurand. Celui-ci était récemment à l'écriture de Réparer les vivants, et a notamment reçu un César du meilleur scénario pour Les Roseaux sauvages en 1995. Stéphane Sitbon-Gomez a dévoilé le projet en ces termes, rapportés par l'AFP :

C'est une audace à laquelle on croit, dans le contexte qu'on vit actuellement à la fois de montée des radicalités de toutes parts et de crise sanitaire.

Beau joueur, Stéphane Sitbon-Gomez précise aussi que l'exigence a été relevée par les plateformes de streaming :

Les plateformes nous obligent à nous tirer vers le haut. Cela oblige les chaînes linéaires du monde entier à s'interroger.

Avec ce projet, France Télévisions compte bien continuer sur la lancée de ses succès récents. Il va être intéressant de voir qui sera choisi pour la réalisation et qui sera au casting, notamment pour l'inoubliable personnage principal : le médecin Bernard Rieux. Aussi, doit-on s'attendre à une adaptation contemporaine ou la série cherchera-t-elle à rester fidèle ? Elle sera quoi qu'il en soit un événement, puisque pour le moment La Peste d'Albert Camus n'a fait l'objet que d'une adaptation en images, un film sorti en 1992 sous le titre La Peste du réalisateur argentin Luis Puenzo.