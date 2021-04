François Cluzet va incarner Carlos Ghosn dans une série sur son incroyable histoire vraie

La folle histoire de Carlos Ghosn a tout d'un scénario de film. Sans surprise, elle va être portée à la télévision avec une mini-série française dans laquelle François Cluzet va incarner le célèbre homme d'affaires réfugié au Liban.

Carlos Ghosn, le fugitif : une mini-série avec François Cluzet

L'histoire vraie de Carlos Ghosn va être adaptée sur nos écrans dans une mini-série titrée Carlos Ghosn, le fugitif. Le média américain Variety annonce que le société Federation Entertainment planche sur le développement de ce projet avec Stéphane Osmont à la création et le réalisateur Frederic Jardin. Il s'agira d'une adaptation du livre Le fugitif : Les secrets de Carlos Ghosn écrit par Régis Arnaud et Yann Rousseau. Du côté du casting, François Cluzet a accepté d'incarner le célèbre homme d'affaires.

Retour sur l'histoire vraie

Carlos Ghosn était l'un des géants de ce monde. Proche des plus puissants, le PDG de Renault a connu une douloureuse chute lors d'un scandale. Il est accusé, suite à des dénonciations, de magouilles financières chez Nissan. Une infraction présumée qui lui vaut d'être arrêté par la police japonaise. Placé un temps en résidence surveillée après plusieurs mois passés derrière les barreau, il met en place une folle fuite en direction du Liban pour retrouver sa liberté. Disposant de la nationalité pour y séjourner, il peut aspirer à échapper à la justice japonaise étant donné qu'aucune politique d'extradition ne force le Liban à le livrer. Placé sur la liste des fugitifs internationaux, Carlos Ghosn ne pourra jamais retrouver sa vie d'avant.

Carlos Ghosn ©Maxppp / EPA/Newscom/Wael HAMZEH

Cette histoire contient tous les éléments pour faire un bon thriller. Si rien n'a été prouvé, il se murmure que la chute de l'intéressé pourrait être le résultat d'un coup monté par d'autres têtes fortes de chez Nissan. Des anciens collaborateurs ont peut-être cherché à le faire tomber. Les ressorts de l'affaire sont passionnants et peuvent déboucher sur une série prenante. Il ne faut pas non plus oublier les incroyables éléments de sa fuite qui sont dignes d'une fiction. Après avoir planifié une échappée pendant des mois, Carlos Ghosn se planque dans une malle à peine capable de supporter sa carrure pour quitter le Japon à bord d'un petit avion. Tout cela va être narré dans une mini-série sur six épisodes qui ne s'est pas encore trouvée de diffuseur.