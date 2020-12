Friends : combien d'argent Joey doit à Chandler ? Un fan a fait le compte

Il y a une question qui est toujours restée sans réponse dans "Friends" : la somme de la dette que Joey a envers Chandler. Si elle n'a jamais été connue, un internaute avait fait un savant calcul pour l'estimer, et elle est énorme. Découvrez tous les détails ci-dessous.

Friends : nos amis pour toujours

La série Friends squatte nos téléviseurs depuis déjà plus de 25 ans, sans prendre une ride. Transgénérationnelle, ses fréquentes rediffusions et surtout son arrivée sur Netflix a permis à un large public de la (re)découvrir. En 2019, elle arrivait même en tête des séries les plus regardées en streaming. Un bon indicateur de sa popularité toujours au sommet, plus de seize ans après son arrêt.

Pour les retardataires, on rappelle que Friends se déroule à New York et suis les péripéties de six amis : Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Monica et Chandler. Pour la première fois dans l'histoire des sitcoms américaines, la série mettait en avant les vies de six célibataires à une période charnière de l'existence : l'entrée dans la vie active, avec tous les questionnements que cela engendre. Friends a également mis en lumière un mode de vie que beaucoup de jeunes adultes adoptent en entrant dans le monde du travail : la colocation.

Pendant de nombreuses saisons (jusqu'à la 6), Monica et Rachel partagent leur appartement, tandis que celui d'en face est occupé par Joey et Chandler. Cette organisation fonctionne à priori sur un partage des charges entre les deux habitants, sauf que dans le cas de Friends, ça n'était pas toujours le cas.

Friends ©Warner Bros

En effet, au début de la série, Monica accepte d'héberger gratuitement Rachel, en attendant que cette dernière trouve un travail stable, et Chandler a subvenu aux besoins de Joey, au début de sa carrière de comédien, pendant "deux à trois ans".

Cette situation devient un running gag de Friends, puisque tout au long de la série, la dette que Joey a envers Chandler est très souvent évoquée, sans que son montant ne soit clairement connu. Dans l'épisode 22 de la saison 8, Joey décide enfin de rembourser Chandler pour ne rien lui devoir après que ce dernier s'est endormi durant la première de son film. Mais le total est tellement élevé qu'il décide finalement de passer l'éponge sur cette petite sieste.

En 2015, un internaute avait fait un savant calcul et était parvenu au chiffre astronomique de 120, 760 dollars. Il comprenait :

Trois ans de loyer à 3,500 dollars le mois + les charges = 64,000 dollars

Trois ans de nourriture (restaurant, courses, pizzas, café etc) = 45,240 dollars

Les dépenses diverses pour la carrière de Joey : 2,620 dollars

Les objets volés dans l'épisode 2 de la saison 4 : 5,500 dollars

Tout le reste : 3,400 dollars

S'il s'agit évidemment d'une estimation, la vérité ne doit pas se trouver loin quand on connaît le coût de la vie new-yorkaise (et ce que coûte Joey en nourriture !).