Friends : être payé pour regarder la série c'est possible !

Amoureux de "Friends", voici une offre que vous ne pouvez pas refuser : être payés pour regarder votre série préférée !

Friends : immortels éclats de rire

Plus de 15 ans après avoir fait ses adieux au monde, Friends, créé par Marta Kauffman et David Crane, fascine toujours autant les spectateurs. Pourtant, les rediffusions à outrance des épisodes auraient pu avoir raison de l'intérêt de l'audience. Il n'en est pourtant rien. On vous met au défi de zapper si vous tombez par hasard sur l'un d'eux. Quand on croise le regard de Ross, Monica, Chandler, Rachel, Joey ou de Phoebe, on se sent réconforté et on sait que les éclats de rire ne sont jamais loin. Et si on vous disait que, comble du bonheur, vous pourriez être payés pour regarder Friends ?

Salaire bien !

Le site Best Value Schools est en effet en ce moment à la recherche de fans de Friends pour regarder l'intégrale des cinq premières saisons. La motivation financière s'invite en plus au visionnage avec un beau chèque de 1000$, soit 850€, pour défrayer cette épreuve de 45h. Les heureux choisis doivent toutefois être très présents sur les réseaux sociaux. Leurs devoirs : partager leur ressenti concernant le show sur leurs pages, notamment ce qu'ils ont aimé et moins apprécié. Enfin, il leur est également demandé de classer leurs épisodes préférés.

Friends ©NBC

Des cadeaux à l'appel



Si la perspective de recevoir une belle compensation financière pour regarder 121 épisodes ne vous suffit pas, sachez que les sélectionnés seront également couverts de cadeaux ! Ils recevront une tasse et un t-shirt Friends, un gobelet, une couverture polaire et un bon-cadeau d’une valeur de 85 euros à dépenser sur le site de livraison de nourriture DoorDash, inspiré par Friends. Summum de la classe pour les fans, le meilleur binge-watcheur aura la chance de se voir offrir l’intégrale des dix saisons de la série en Blu-Ray.

Pour envoyer votre candidature, c'est par ici et c'est jusqu'au 31 mars. Par contre, le concours est réservé à ceux qui ont l'autorisation de travailler aux États-Unis.

Pour le plaisir, vous pouvez retrouver la série Friends en intégralité sur Netflix.