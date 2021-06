Friends : James Michael Tyler (Gunther) révèle être gravement malade

Dans "Friends", outre les six personnages principaux, il y a Gunther (James Michael Tyler), le serveur du Central Perk, qui a marqué les esprits. On apprend malheureusement que le comédien est très malade. Il est atteint d'un cancer de la prostate en phase 4.

Friends, Gunther, et le Central Perk

Si la série Friends est évidemment indissociable de ses six personnages principaux, plusieurs rôles secondaires ont également marqué les spectateurs. On pense notamment à Gunther (James Michael Tyler) ou encore à Janice (Maggie Wheeler). Le premier a une importance primordiale dans la série puisqu'il est le serveur du Central Perk, le café où se réunissent les six personnages. Présent dans 150 épisodes de la série, il est devenu au fil du temps un ami de la bande, et aussi du public. Secrètement amoureux de Rachel depuis le début de la série, il est notamment indirectement responsable de la rupture entre elle et Ross. En effet, c'est lui qui apprend à Rachel que Ross l'a trompée.

Friends ©NBC

James Michael Tyler révèle avoir un cancer de stade 4

Absent des écrans depuis une dizaine d'années, l'interprète de Gunther a récemment fait une apparition dans Friends : les retrouvailles, l'émission spéciale qui a ému de nombreux spectateurs. Il n'était pas présent sur le plateau, mais a tenu à laisser un message vidéo aux six acteurs, et au public. Il est apparu très fatigué, et physiquement changé, de quoi alerter les téléspectateurs. Hélas, à raison, puisque James Michael Tyler a annoncé il y a quelques heures être atteint d'un cancer de la prostate en phase 4. La maladie a notamment touché sa colonne vertébrale, le rendant paraplégique. Il a confié dans une interview donnée à TODAY Show ne pas avoir voulu révéler sa maladie lors de la réunion pour ne pas plomber l'ambiance :

Il se bat contre son cancer depuis trois ans. Son but ces dernières années étaient d'atteindre l'âge de 59 ans, ce qui est désormais fait. Mais il reste lucide sur ce qui l'attend, en avouant que la maladie ne lui laisse que peu d'espoir de guérison.

Une bien triste nouvelle pour tous les fans de Friends.