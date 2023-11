Friends : Jean-Claude Van Damme a honte de son caméo

Jean-Claude Van Damme est apparu dans un épisode de la saison 2 de la série culte Friends mais il n'est pas fan de son caméo. À l'origine, il partageait une scène de baisers avec Rachel et Monica.

Friends : l'épisode de tous les records

Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, l'épisode de Friends le plus visionné de tous les temps n'est pas le dernier de la série, mais un épisode de la saison 2. En effet, Celui qui retrouve son singe partie 1 et partie 2, détient ce record pour une simple raison : il a été diffusé juste après le Superbowl à la télévision américaine (il s'appelle d'ailleurs The One After The Superbowl en VO) le 28 janvier 1996. Ainsi, il a été visionné en direct par près de 53 millions de téléspectateurs (contre 52 millions pour le dernier épisode de la série).

C'est également l'épisode qui compte le plus de guest stars. En effet, dans les deux parties, sont notamment apparus aux côtés des acteurs de Friends : Brooke Shields, Chris Isaak, Julia Roberts et bien sûr Jean-Claude Van Damme.

Ce dernier joue son propre rôle dans le film catastrophe "Alerte 2" aux côtés de Marcel, le singe de Ross, devenue une véritable star à Hollywood. C'est sur le plateau qu'il fait la connaissance de Rachel et Monica qui tombent toutes les deux sous le charme des "muscles de Bruxelles". Et alors que c'est Monica qui avait d'abord eu un coup de cœur pour lui, c'est finalement Rachel qui décroche un rendez-vous, ce qui conduit à une dispute entre les deux meilleures amies.

JCVD a honte de son caméo

Dans une récente interview donnée au New York Post, Jean-Claude Van Damme a confié qu'il n'aimait pas son apparition dans la série Friends et qu'il en avait même honte :

Je joue tellement mal, je cabotine genre "hey salut les filles...". J'ai honte de moi-même. Et puis sur le plateau, ces filles m'embrassent, et moi je ne sais pas quoi faire, ni comment le faire... c'était étrange. Elles étaient très sympas

a-t-il déclaré en confiant tout de même que l'expérience sur le tournage de Friends était "un très bon souvenir".

La scène de baiser qu'évoque JCVD dans cette interview a été coupée du montage final de l'épisode, mais elle est visible ci-dessous :