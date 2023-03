Friends : Jennifer Aniston répond aux critiques de la jeune génération

La série "Friends" a été pointée du doigt par la jeune génération pour son manque de diversité. Jennifer Aniston, actuellement en pleine promotion du film Netflix "Murder Mystery 2" a récemment réagi à ces critiques.

Friends critiquée

La série Friends, diffusée entre 1994 et 2004 est toujours aussi populaire aujourd'hui, presque vingt ans après son arrêt. C'est en particulier son arrivée sur Netflix qui a permis à un grand nombre de spectateurs de la découvrir pour la première fois. En effet, si pour beaucoup d'entre-nous l'arrivée de la série sur la plateforme nous a permis de revoir les épisodes, d'autres ont fait connaissance avec les six amis new-yorkais.

Et pour la jeune génération, certains aspects du show créé par Marta Kauffman et David Crane n'ont pas convaincu. Ainsi, la série a notamment été critiquée par les nouveaux spectateurs pour son manque de diversité (il faut attendre la saison 9 pour avoir le premier personnage noir régulier), et sa supposée transphobie (avec le traitement du personnage du père de Chandler). Certains de ces nouveaux spectateurs ont également pointé du doigt des éléments homophobes et grossophobes. À tel point que ces critiques ont obligé Marta Kauffman à réagir en 2022. Elle avait alors déclaré qu'elle regrettait le manque de diversité de Friends.

Monica Geller (Courteney Cox) et Rachel Green (Jennifer Aniston) - Friends saison 4 © NBC

Jennifer Aniston réplique

Actuellement en pleine promotion du film Murder Mystery 2 (le 31 mars sur Netflix), Jennifer Aniston, l'inoubliable interprète de Rachel Green, s'est exprimée sur les critiques vis-à-vis de Friends. Elle a ainsi confié à l'AFP (via Le Figaro) :

Il y a une toute nouvelle génération, des enfants qui regardent maintenant les épisodes de Friends et les trouvent offensants (...) Je ne sais pas... Tout le monde trouve toujours quelque chose d'offensant. Il y avait des choses qui n'étaient pas intentionnelles et d'autres sur lesquelles nous aurions peut-être dû réfléchir davantage (...) Mais il n'y avait pas la même sensibilité qu'aujourd'hui.

Plus largement, Jennifer Aniston s'est également exprimée sur l'état de la comédie aujourd'hui, en particulier aux États-Unis :