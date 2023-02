Friends : Jennifer Aniston révèle sa scène préférée avec Courteney Cox

Dans la série Friends comme dans la vraie vie, Courteney Cox (Monica) et Jennifer Aniston (Rachel) sont inséparables. Découvrez la scène préférée de Friends de cette dernière mettant en scène les deux amies.

Jennifer Aniston et Courteney Cox : best Friends

Si la série Friends racontait le quotidien de six amis new-yorkais, les acteurs du show sont eux-mêmes devenus très proches au fil des saisons. C'est en particulier le cas pour Courteney Cox et Jennifer Aniston, les interprètes de Monica et Rachel. En effet, les deux actrices sont rapidement devenues inséparables et continuent de cultiver une belle amitié, presque 20 ans après l'arrêt du show. Toujours proches depuis la fin de la série, Jennifer Aniston est même la marraine de la fille de Courteney Cox, Coco.

Hier, 27 février, Courteney Cox a inauguré son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Une cérémonie à laquelle a évidemment assisté Jennifer Aniston. Lisa Kudrow, l'interprète de Phoebe, était également de la partie.

C'est à l'occasion de cette distinction, et également du film Scream 6 en salles dès le 8 mars, que Courteney Cox a accordé un long entretien au magazine Variety. Dedans, elle revient sur les moments phares de sa carrière, en particulier la série qui a fait d'elle une star à travers le monde. Elle a ainsi déclaré à propos de cette expérience unique :

Friends m'a appris l'importance de la camaraderie et le fait de ne pas se lâcher. Ces amitiés étaient là à la période la plus importante de ma vie, et nous avons traversé tellement de choses ensemble (...) C'était si agréable de travailler avec des personnes qui pouvaient rebondir sur les idées des autres. Tout le monde voulait le meilleur pour tout le monde. Il n'y avait pas de jalousie, c'était seulement : "Faisons la meilleure série possible et soutenons-nous les uns les autres dans cette optique".

Une scène marquante

Dans cet entretien, la parole a également été donnée à sa grande amie Jennifer Aniston. Et cette dernière a dévoilé à cette occasion sa scène favorite de Friends en compagnie de Courteney Cox. Et elle est un peu spéciale :

Il y en a eu beaucoup mais quand nous avons fait les épisodes de flashback en tant que jeunes Rachel et Monica, avant que Rachel ne se fasse refaire le nez, au lycée dans les années 80, ça évoque de bons souvenirs.

On ne peut que valider ce choix !