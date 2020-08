Friends : la réunion est repoussée

Depuis qu'on leur a promis que leurs personnages préférés de "Friends" allaient se rassembler pour une réunion événementielle, les fans de la série culte meurent d'impatience d'assister à ça. Le coronavirus aura bel et bien un impact sur ce projet, avec un report qui a été acté.

Friends : une série toujours aussi culte

Plus de 15 ans après son arrêt, Friends reste ancrée dans la pop culture et fait toujours office de référence. Visible encore sur Netflix chez nous, la série a quitté le catalogue US pour s'envoler vers HBO Max, la plateforme de WarnerMedia. C'est désormais là-bas que les fans américains peuvent revoir les aventures de Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe et Joey, des personnages basés à New York qui partagent tout. Ils sont respectivement incarnés par Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc. Friends garde sa cote de popularité intacte grâce à ses héros attachants, la diversité et la modernité des thèmes abordés ainsi que pour son humour.

Le retour sous forme de réunion prend encore du retard

En reprenant les droits de diffusion de Friends, Warner avait l'intention d'essayer de convaincre les six acteurs principaux de faire leur retour pour un événement. Les fans n'auront pas une nouvelle saison ou un épisode spécial mais une réunion non-scénarisée qui va faire cohabiter les stars du show pendant une petite heure. Elle devait être disponible au lancement de HBO Max en mai dernier mais le coronavirus a gelé les activités d'Hollywood, provoquant ainsi un retard. Deadline annonce que l'événement ne sera pas pour tout de suite et ne dispose pas d'une nouvelle date précise.

Le média américain parle du 17 août comme créneau envisagé durant un temps, sauf que ça ne pourra pas être le cas à cause de conditions sanitaires trop préoccupantes. À l'inverse de plusieurs réunions qui ont été faites dernièrement à distance avec les outils connectés, celle-ci va se faire en plateau. De plus, les producteurs souhaitent que du public soit présent durant l'enregistrement afin de réagir en direct à ce qui va se jouer sous leurs yeux. La menace majeure que représente le Covid ne peut pas permettre une telle configuration. Une nouvelle date de diffusion sera annoncée quand la plateforme jugera que le contexte sanitaire est en adéquation avec leurs intentions.