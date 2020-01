Friends : l’actrice qui jouait Emma a bien grandi et répond à une blague de Chandler

Vous avez aimé ? Partagez :

17 ans plus tard, Noelle Sheldon, l’actrice qui jouait Emma, le bébé de Ross et Rachel, répond à une blague de Chandler sur Instagram. Spoiler : elle a bien grandi.

Noelle Sheldon et sa soeur jumelle Cali ont interprété le rôle d’Emma, la fille de Rachel et Ross, entre l’âge de un an et deux ans dans la série culte Friends. Seize ans plus tard, elles ont évidemment bien grandi, mais n’hésite pas à adresser des petits clins d’oeil au programme qui les a (presque) vues naître. On vous prévient : ça donne un coup de vieux !

Emma s’est enfin réveillée de sa sieste et répond à Chandler

Dans l’épisode 4 de la saison 10 de Friends, tous les amis sont invités à célébrer le premier anniversaire d’Emma. Mais rien ne se passe comme prévu. Le gâteau n’a pas la forme souhaitée (loin de là), Joey a oublié d’acheter un cadeau, et Emma met du temps à se réveiller de sa sieste, ce qui a le don d’agacer Chandler et Monica, pressés de partir en week-end. Alors quand Ross, qui a eu l’idée d’enregistrer une vidéo qu’il montrera pour les 18 ans de la fillette en 2020, filme Monica et Chandler, ce dernier prend la parole et commence par « Hello Emma. Nous sommes en l’an 2020, est-ce que tu apprécies toujours ta sieste ?« .

Seize ans plus tard, nous sommes en 2020, et Noelle Sheldon a décidé de marquer le coup en postant sur Instagram une photo d’elle dans un décor du Central Perk, et une légende qui fait écho à la blague de Chandler :

Je me suis juste réveillée de la meilleure sieste de tous les temps, bonne année 2020 !!

Un clin d’oeil malin qui a visiblement beaucoup plu aux fans de Friends puisque son post compte déjà plus de 92000 mentions « j’aime » et plus de 3000 commentaires.

Une nouvelle manière de se rendre compte que la série est toujours aussi populaire auprès du public.