Friends : l'appartement de Monica reprend vie pour l'épisode spécial

Le tournage de l'épisode spécial reunion de Friends est imminent ! Le décorateur historique de la série est de retour et a partagé une image du lieu qui accueillera cet événement télévisuel historique. Spoiler : ça s'annonce très nostalgique.

Friends : 27 ans d'amour

Diffusée pour la première fois sur les écrans américains en septembre 1994 (et en France en avril 1996), la série Friends est rapidement devenue culte pour toute une génération de spectateurs. Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross et Joey font partie de nos vies depuis bientôt trente ans, à raison des multiples rediffusions de la série à la télévision (actuellement sur TFX) et de sa présence sur les plateformes de streaming (sur Netflix, et sur HBO Max aux USA).

Transgénérationnelle, elle semble traverser les époques sans prendre une ride, et sa popularité est toujours au beau fixe (en 2019, elle a été la série la plus visionnée en streaming). Le public aime retourner au Central Perk pour rire des déboires de cette joyeuse bande, surtout en cette période de crise sanitaire, où le moral des troupes est au plus bas.

Friends ©Warner Bros

L'épisode spécial s'annonce nostalgique

Depuis la fin de la série en 2004, de nombreuses rumeurs sont apparues sur la toile, concernant un revival de Friends, avec notamment un long-métrage, qui n'a (heureusement) jamais été officialisé. Mais l'arrivée d'HBO Max dans le monde a rabattu les cartes, et Warner Bros ont compris qu'ils avaient un coup à jouer avec la popularité toujours au beau fixe de la série. Il y a plusieurs mois, la plateforme de streaming a annoncé qu'un épisode spécial non scripté (comprendre : non fictionnel) était en préparation, déclenchant ainsi l'hystérie des fans. D'abord prévue pour 2020, cette "special reunion" a été retardée en raison de la crise sanitaire, mais le tournage devrait débuter rapidement. Et question nostalgie, nous allons être servis.

Si cette réunion ne verra pas le retour des acteurs dans la peau de leurs personnages, on les retrouvera en revanche évoquer des souvenirs de tournage dans un des lieux phares de la série : l'appartement de Monica.

La dernière fois que nous l'avons vu, dans l'épisode final de Friends, il était vide, mais nos yeux, eux, étaient plein de larmes. Eh bien, rassurez-vous : il est revenu à la vie ! Le décorateur de la série, Greg Grande, a posté sur son compte Instagram une photo du lieu qui accueillera cette réunion spéciale (merci à Jérémy Mingot sur Twitter de l'avoir repérée). Et on ne va pas le cacher : ça fait TRÈS chaud au coeur de le retrouver. Le lieu est fidèle à nos souvenirs et semble prêt à accueillir, de nouveau, nos colocs préférés :

Pour l'instant, il n'y a aucune date de diffusion de cet épisode spécial, mais le tournage semblant imminent, HBO Max ne devrait pas tarder à communiquer dessus.