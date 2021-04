Friends : le tournage de l'épisode spécial reunion est imminent

Enfin une bonne nouvelle en cette année 2021 ! L'épisode spécial non scripté de "Friends" va enfin entrer en tournage. Et David Schwimmer a prévenu : il devrait y avoir des surprises.

Friends pour la vie

Friends fait partie de nos vies depuis bientôt trente ans. Diffusée pour la première fois aux États-Unis en septembre 1994, et en France en avril 1996, la série n'a rien perdu de sa superbe et continue d'être toujours aussi populaire. En 2019, elle a été la série la plus regardée en streaming, en raison de son arrivée sur Netflix (elle est toujours disponible en France, mais dans d'autres territoires HBO Max a récupéré les droits). Avec les nombreuses rediffusions TV (en ce moment sur TFX), Monica, Chandler, Phoebe, Joey, Rachel et Ross s'invitent très souvent dans nos salons, si bien qu'ils sont devenus comme de vieux amis. Pour beaucoup d'entre nous, la série est un refuge, que l'on aime revoir, surtout en ces temps incertains.

Les retrouvailles sont pour bientôt !

Friends ©Warner Bros

Depuis de nombreuses années, des rumeurs concernant le retour de Friends apparaissent souvent sur le net. Celle qui a largement circulé portait sur un possible film se déroulant plusieurs années après le dernier épisode, comme d'autres séries appartenant à Warner ont connu (Sex and the City, Entourage). Mais aucune annonce officielle n'a été faite sur un possible long-métrage ou autre projet. Le lancement d'HBO Max, la plateforme de streaming de Warner, il y a quelques mois, a changé la donne et un épisode spécial non scripté (donc non fictionnel) a été annoncé. Le tournage devait avoir lieu en 2020 mais la pandémie de Covid-19 a modifié les plans. Mais nous y sommes enfin ! Comme l'a annoncé Deadline, l'épisode spécial sera tourné la semaine prochaine à Los Angeles, dans le célèbre studio 24 de Warner à Burbank.

Retour à la maison

Si les acteurs ne joueront pas leurs personnages, ils seront en revanche de retour dans un lieu culte de la série pour évoquer des souvenirs de tournage. Le décorateur historique de Friends était de retour au travail la semaine dernière et a partagé une photo sur son compte Instagram (depuis supprimée) qui a mis les fans en émoi. Et pour cause. Les six acteurs seront de retour dans l'appartement de Monica, qui a repris vie pour la première fois depuis 2004 :

L'appartement de Monica reprend vie ©Instagram Greg Grande

Récemment, David Schwimmer a déclaré à la BBC qu'une séquence surprise était prévue, dans laquelle ils "liraient quelque chose". On peut donc s'attendre à revoir une des séquences cultes de la série être rejouée en live :

Aucune date de diffusion de cet épisode spécial n'a encore été annoncée mais on peut l'attendre pour cette année sur HBO Max.