Friends les retrouvailles : Jennifer Aniston explique pourquoi elle a quitté le tournage plusieurs fois

Diffusée sur HBO Max aux États-Unis en mai dernier, "Friends : Les Retrouvailles" marquait le retour des six amis dans les décors de la série culte. Un moment très puissant émotionnellement, et pas seulement pour les spectateurs à en croire Jennifer Aniston.

Friends Les Retrouvailles : un moment de nostalgie intense

Depuis le lancement d'HBO Max en mai 2020 aux États-Unis, la plateforme de streaming de Warner s'est lancée dans les émissions spéciales retrouvailles. Pour le plus grand plaisir des fans. En effet, détentrice de nombreuses licences ultra populaires, la plateforme a attiré l'attention en mai dernier lors de la diffusion de l'émission Friends : Les Retrouvailles. Comme son nom l'indique, elle réunissait les six acteurs de Friends, et de nombreux guests, pour évoquer les souvenirs de la série. Là où l'émission a fait très fort, est qu'elle s'est déroulée en partie dans les vrais décors du show, recréés à l'identique pour l'occasion.

Friends : Les Retrouvailles © HBO Max

Impossible pour les fans de retenir leurs larmes. Notamment lorsque les six acteurs ont débarqué dans leurs anciens appartements. Un violent rappel que le temps avait passé, et pas seulement pour les spectateurs.

Jennifer Aniston a dû quitter le plateau à plusieurs reprises

L'émotion des retrouvailles était palpable sur le plateau. Mais tout n'a pas été montré à l'image. En effet, dans une récente interview donnée à The Hollywood Reporter, Jennifer Aniston a fait quelques confidences. L'interprète de Rachel, qui apparaissait déjà très émue à l'écran, a confié qu'elle avait dû quitter le plateau plusieurs fois. La raison ? L'émotion trop forte qui la submergeait :

Je crois que nous étions tous un peu naïfs, en pensant à quel point ça serait marrant de revenir dans ces décors. Et puis tu débarques là-dedans, et ça te frappe, tu peux pas t'empêcher de te demander où tu en étais dans ta vie la dernière fois que tu as mis les pieds ici. C'était un peu "coucou le passé, tu te souviens de moi ? (...) tu pensais que ta vie était devant toi, t'avais pas prévu tout ce qui allait arriver". J'étais prise dans un tourbillon d'émotions. Mais il y avait des caméras partout. Donc j'ai dû partir du plateau à plusieurs reprises car l'émotion était trop forte. Je ne sais pas comment ils ont fait pour que ça ne se voit pas à l'image.

La prochaine émission spéciale retrouvailles sur HBO Max est prévue pour le 1er janvier 2022. Et ça sera avec le cast d'Harry Potter. Découvrez le premier teaser magique.