Friends : Lisa Kudrow donne des nouvelles de la réunion sur HBO Max

Les fans de "Friends" sont très impatients de découvrir la réunion prévue entre les membres du casting, annoncée il y a plusieurs mois. Lisa Kudrow, l'interprète de Phoebe, vient de donner quelques détails supplémentaires sur l'évènement à venir.

Friends, un show cultissime

Cela fait maintenant 17 ans que le dernier épisode de l'une des séries les plus populaires de tous les temps a été diffusé. Créée par David Crane et Marta Kauffman, Friends a été lancée en 1994. Elle racontait les aventures de six amis vivant dans Greenwich Village, à Manhattan. On y suivait le quotidien de Monica, Ross, Rachel, Chandler, Phoebe et Joey, entre leurs métiers, relations amoureuses, problèmes… qu'ils racontaient au Central Perk, leur café préféré.

La série s'est achevée en 2004, après dix saisons. Depuis, de nombreuses rumeurs sur une suite ou un reboot ont fait surface sur internet au fil des années. La plupart avaient été lancées par des fans qui souhaitaient voir une suite au show. Mais l'année dernière, HBO Max a mis le feu à la toile en annonçant la réunion future des six principaux acteurs de Friends.

Friends © NBC

Faux départ

Annoncée officiellement en février 2020, le retour de Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc devant la caméra devait débuter en mars de la même année, pour le lancement d'HBO Max. La plateforme de streaming comptait ainsi marquer les esprits dès le départ et s'attirer un très grand nombre d'abonnés en misant sur la popularité de Friends. Mais ses plans ont été contrariés par la pandémie, et la réunion a donc dû être repoussée. Aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur l'avancement du projet.

Lisa Kudrow, l'interprète de la pétillante Phoebe Buffay, était récemment l'invitée de Literally ! With Rob Lowe. Et Lowe n'a pas manqué d'interroger la comédienne que l'on a pu récemment voir dans Space Force sur la statut de la réunion Friends.

Friends © NBC

Lisa Kudrow rassure les fans sur la réunion Friends...

L'interprète de Phoebe a tenu à rassurer les fans sur le projet. Alors que certains auraient pu se demander si l'événement n'allait pas être annulé après avoir été longuement repoussé, l'actrice a fait une déclaration qui devrait leur faire plaisir. Et elle a aussi donné quelques petits détails sur comment se présenterait la réunion :

Elle a plusieurs facettes, et on en a déjà tourné certaines parties. J'ai déjà pré-tourné quelque chose donc on va le faire, c'est certain

On sait donc grâce à Kudrow que la réunion aura plusieurs aspects, et si cette déclaration reste assez énigmatique, elle devrait faire spéculer. On peut se demander sous quelle forme elle nous sera proposée.

Friends © NBC

... et confirme que les acteurs ne retrouveront pas leurs personnages

Mais l'actrice en a dit un peu plus sur son contenu, confirmant qu'il ne s'agira pas d'un reboot ou même d'une suite. On n'y verra pas les six comédiens dans la peau de leurs personnages mais bien en tant qu'eux-mêmes. Ils y évoqueront leurs souvenirs de la série :

Ce n'est pas quelque chose de scripté. On ne jouera pas nos personnages. Il s'agira de nous qui nous réunirons, ce qui n'arrive pas souvent et n'est pas arrivé devant d'autres personnes depuis 2004 quand on a arrêté de tourner la série. Je pense que ça va être génial.

Certains espéraient peut-être revoir les acteurs dans la peau de leurs personnages cultes. Mais les fans devraient apprécier au moins autant que les principaux intéressés de les voir réunis pour discuter de Friends. HBO Max n'a pas encore donné de nouvelles dates pour la diffusion de l'événement, qui devrait rassembler un très grand nombre d'abonnés.