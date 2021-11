Friends : Maggie Wheeler reprend le rôle de Janice pour déclarer son amour à Chandler

Les anciens acteurs de Friends n'hésitent pas à faire des clins d'oeil à la série culte sur leurs réseaux sociaux. Ces derniers jours c'est Maggie Wheeler, alias l'inoubliable Janice, qui a repris son rôle pour déclarer son amour à Chandler. Oh... My... God...

Nos amis pour la vie

I'll be there for you... ces quelques notes de musique résonnent à la TV depuis déjà plus de 20 ans et n'ont pas pris une ride. À croire que Friends n'a jamais quitté les salons des spectateurs du monde entier. Le capital sympathie qui entoure la série est toujours au beau fixe, en témoigne les visionnages toujours plus nombreux des épisodes en streaming.

Friends © Warner Bros

L'émission spéciale réunion diffusée il y a quelques mois sur HBO Max a touché les fans en plein coeur. Et les six acteurs aussi. Toujours aussi proches, ils n'hésitent d'ailleurs pas à régulièrement faire des clins d'oeil à la série. À l'image de Maggie Wheeler, l'inoubliable Janice.

Friends : la déclaration d'amour de Maggie Wheeler

Si les six Friends étaient les véritables stars de la série, des personnages secondaires emblématiques gravitaient autour d'eux. On pense notamment à Gunter (dont l'interprète est décédé il y a peu) et Janice. Cette dernière, en couple avec Chandler épisodiquement, a marqué les esprits avec sa voix irritante et son OH MY GOD culte. Jusqu'à la dernière saison, elle était persuadée que Chandler, bien que marié à Monica, était amoureux d'elle (alors qu'il cherchait à tout prix à s'en débarrasser).

Dans une vidéo postée sur Instagram par la chanteuse Jax, Maggie Wheeler a repris son personnage de Friends, et a déclaré son amour à Chandler. Sur la mélodie d'I'll be there for you, elle lui dit qu'elle l'attendra le temps qu'il faudra.

Un clin d'oeil qui devrait beaucoup plaire aux fans !