Friends : on sait enfin qui diffusera la réunion tant attendue en France !

"The Reunion", l’épisode spécial "Friends" tant attendu par les fans de la série culte, arrive très bientôt aux États-Unis. Et alors que ce n’était pas encore le cas jusqu’à présent, on sait désormais comment les fans de l’hexagone pourront voir l’événement.

Friends : plus que quelques jours d’attente avant The Reunion

Plus que quelques jours d’attente. La réunion tant attendue des six « Friends » de la série cultissime est imminente. Elle sera diffusée ce jeudi 27 mai aux États-Unis, sur la plateforme HBO Max. 17 ans après l’arrêt de la série, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry seront de nouveau réunis à l’écran pour le plus grand plaisir de leurs très nombreux fans.

Friends : The Reunion © HBO Max

En plus des six acteurs phares de la série, plusieurs interprètes réguliers de Friends feront partie du casting de The Reunion. Ainsi, on pourra revoir Elliott Gould, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler ou Maggie Wheeler. Ils interprétaient respectivement Jack et Judy Geller, Richard Burke, Gunther et Janice dans le show culte. Mais on pourra aussi y voir d’autres célébrités n’ayant a priori aucun rapport avec la série apparaître dans l’épisode réunion. Parmi eux, David Beckham, Justin Bieber ou Lady Gaga y interviendront.

The Reunion sur TF1… et Salto !

Si l’excitation est palpable chez les fans de Friends, en particulier depuis la mise en ligne récente du trailer, on se demandait encore comment on allait pouvoir découvrir l’épisode spécial en France. Et si nous n’avions pas encore d’info sur le diffuseur français de l’événement, c’est désormais chose faite. Ainsi, TF1 vient de lâcher une bombe en annonçant avoir acquis les droits de diffusion de The Reunion. Le groupe TF1, qui diffuse déjà actuellement les épisodes originaux de Friends via la chaîne TFX, frappe donc un grand coup en s’octroyant les droits de l’un des événements télé les plus attendus de l’année. Nul doute que les audiences seront au rendez-vous pour le retour des six amis.

Et ce ne sera pas le seul endroit où on pourra voir l’épisode spécial de Friends en France. Selon ozap, en plus de la chaîne, la plateforme Salto mettra en ligne la réunion. Et ce, dès la fin de la semaine, soit peu après sa mise en ligne sur HBO Max aux États-Unis. Si aucune date et heure précise n’ont encore été communiquées, Salto sera donc le premier endroit sur lequel on pourra découvrir l’épisode spécial en France. Ce dernier ne sera diffusé que plus tard sur TF1. La chaîne devrait le proposer quelques jours après en prime time.

Autre point important, qui devrait faire plaisir aux fans de la série dans l’hexagone : les voix françaises originales des acteurs de la série devraient être de retour pour doubler les six interprètes de Rachel, Joey, Phoebe, Ross, Monica et Chandler. De quoi enthousiasmer les fans du show culte créée par Marta Kauffman et David Crane.