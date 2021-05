Friends The Reunion : David Schwimmer et Jennifer Aniston font des révélations surprenantes sur leur relation

David Schwimmer et Jennifer Aniston, aka Ross et Rachel, ont fait des révélations étonnantes sur le plateau de "Friends : The Reunion". Attention ! Cet article contient des spoilers sur l'émission !

Friends The Reunion : les retrouvailles sont enfin disponibles !

Ça faisait des années que les fans de la série Friends rêvaient de voir Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow se réunir. Ça avait déjà été le cas il y a plusieurs années pour évoquer des souvenirs de la série, mais Matthew Perry n'était pas présent physiquement. Alors quand HBO Max a annoncé préparer une émission spéciale avec les six acteurs, dans les décors de la série, le sang des fans n'a fait qu'un tour. À peine un mois après le tournage, Friends The Reunion est enfin disponible en France, sur Salto. Et elle est à la hauteur des attentes.

Friends : The Reunion ©HBO Max

Rachel, Ross, Jennifer, et David

Friends : The Reunion sait faire vibrer la corde nostalgique des fans de la série. En réunissant les six acteurs dans les décors du show, reconstruits pour l'occasion, il est difficile de retenir ses larmes. D'ailleurs, eux aussi ont eu des frissons en revenant là où tout a commencé. La particularité du format de cette réunion est qu'il mélange les anecdotes de tournage et les séquences où les acteurs rejouent des scènes cultes de Friends. Et quand on parle de scène culte, difficile de ne pas penser à celle du premier baiser entre Ross et Rachel lors de la saison 2.

La relation Ross/Rachel ne devait au passage qu'être secondaire, mais le public s'est tellement attaché aux personnages qu'elle est devenue le véritable fil rouge de la série, jusqu'à la fin. Ce que l'on ignorait jusqu'à présent était que les deux acteurs étaient beaucoup plus proches qu'on ne le pensait.

Des révélations étonnantes

Friends © Warner Bros

Alors que la rumeur court depuis plusieurs années que l'entente n'était pas au beau fixe entre David Schwimmer et Jennifer Aniston, les deux acteurs ont révélé durant Friends : The Reunion qu'ils étaient en fait très attirés l'un par l'autre. Durant le tournage de la première saison, ils ont eu un coup de coeur mutuel, qui ne s'est pas concrétisé car ils étaient déjà en couple chacun de leur côté. En revanche, cette situation a beaucoup influencé leur jeu. On comprend maintenant mieux pourquoi leur alchimie était si forte à l'écran.

On craquait complètement l'un pour l'autre, mais sans opportunité réelle, car l'un ou l'autre avait déjà une relation avec quelqu'un. Donc on n'a jamais franchi le pas. On a toujours respecté ça

a déclaré David Schwimmer.

Je me rappelle avoir dit à David : "ce serait vraiment naze si notre premier vrai baiser était diffusé sur une grande chaîne de télévision". Et comme on pouvait s'y attendre, on a échangé notre premier baiser au Central Perk. Donc on a fait passer l'amour qu'on avait l'un pour l'autre au travers de Ross et de Rachel

a conclu Jennifer Aniston.