Friends : une première bande-annonce pour la réunion événement

L'irrésistible bande de "Friends" revient le 27 mai prochain pour le fameux épisodes spécial événementiel. Après un teaser pour nous annoncer la date de diffusion, une bande-annonce vient d'être diffusée par HBO Max.

Friends : la réunion approche à grands pas

Depuis des mois, la patience des fans de Friends est mise à rude épreuve. L'épisode spécial The Reunion s'est fait longtemps désirer à cause de la pandémie. L'attente va cependant prendre fin ! Ces derniers jours, il a été annoncé que la diffusion était prévue le 27 mai sur HBO Max. Mais la plateforme n'est pas disponible chez nous et l'on ne sait pas comment cet événement sera accessible légalement en France.

Hormis ce détail, il y a des raisons d'être enthousiaste. Pour l'occasion, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry et Matt LeBlanc ont tous accepté d'être de la partie. Une condition sine qua non pour que la réunion soit légitime. L'idée est de rassembler le casting pendant une bonne heure pour évoquer le passé, avec des surprises et des invités qui enrichiront l'ensemble. Autant dire que tout sera mis en oeuvre pour faire frissonner de plaisir les fans et nous rappeler tous les bons moments passés en compagnie de cette bande.

Une bande-annonce qui sent bon la nostalgie

Friends the reunion ©HBO Max

À quelques jours de la diffusion sur HBO Max, une première bande-annonce de l'événement vient d'être révélée. On peut mieux cerner de quoi il va être question pendant cette réunion. Les acteurs vont traverser des anciens décors pour évoquer le tournage, une interview collective a été captée en direct devant un public puis d'autres surprises vont nous attendre, dont une table ronde lors de laquelle une relecture d'un épisode va avoir lieu. La fête sera totale, avec les apparitions de têtes connues dans l'univers. On sait par exemple qu'Elliott Gould, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler ou encore Maggie Wheeler vont se manifester. Tout comme Justin Bieber, Kit Harington, Lady Gaga et David Beckham, pour ne citer qu'eux. En plus de cette bande-annonce, le magazine People propose de son côté une vidéo exclusive avec l'interview des six stars :