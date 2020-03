Fruits Basket : une date pour la seconde saison du remake

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Que nous réserve cette seconde saison de « Fruits Basket » ? Ce qui est sûr, c’est que nous avons déjà une date officielle qui sera le 6 avril au Japon. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent avec impatience la suite des aventures de la famille Sôma et de la jolie Tohru.

Lorsque le studio TMS Entertainment (Lupin III, Yowamushi Pedal, Dr Stone…) officialise le remake de Fruits Basket en 2019, tout le monde pense que c’est une erreur. En effet, la première adaptation du manga culte de Natsuki Takaya sortie en 2001 se suffisait largement à elle-même. Seulement, il n’y avait eu « que » 26 épisodes, basés sur les six premiers tomes du manga seulement. Le but de ce remake animé est donc de couvrir l’ensemble du manga. Une démarche honorable qui porte aujourd’hui ses… Fruits, puisque les fans de l’oeuvre sont toujours au rendez-vous.

Pour rappel, Fruits Basket raconte l’histoire de Tohra, une jeune adolescente qui vient de perdre sa mère. Toujours joviale malgré les épreuves, la lycéenne de 16 ans vit seule dans une tente jusqu’au jour où elle rencontre des membres du clan Soma : Shigure, Yuki et Kyô. Sans le savoir, Tohru s’est installée sur leur propriété. Désemparés de voir le « logement » de la jeune fille, ils lui proposent de loger chez eux en échange de tâches ménagères. Tohru accepte et commence alors à vivre avec cette famille étrange qui possède un mystérieux secret. En effet, les membres de cette famille sont atteints d’une malédiction qui les transforme en l’un des animaux du zodiaque chinois. Ceci se produit lorsqu’ils sont malades, affaiblis ou qu’une personne du sexe opposé les prend dans ses bras.

Nouveau visuel et synopsis dévoilé

Pour teaser un peu plus cette seconde saison, le studio a dévoilé une nouvelle affiche récemment (en fin d’article), ainsi que le pitch de cette saison 2 de Fruits Basket. L’histoire prendra place plusieurs mois après la rencontre la famille Soma et Tohru. Désormais, la jeune fille est parfaitement intégrée et a gagné la confiance et l’amitié des jeunes membres de la famille. Malheureusement, cette popularité risque bien de lui jouer des tours car Akito, le chef de famille, ne voit pas cela d’un très bon œil. Le tout sera à retrouver à partir du 6 avril !

A noter que Takaya qui supervise étroitement la série a laissé un message touchant aux fans de la série :

Dans cette seconde saison, les personnages ont perdu leur chemin. Mais c’est justement parce qu’ils sont perdus qu’ils peuvent en tirer le meilleur parti. J’espère que tous les spectateurs veilleront sur eux jusqu’à ce qu’ils trouvent leur voie. Cela me donnerait la plus grande joie si tout le monde les aimait durant leur quête. J’ai moi aussi hâte de regarder la série !

Rendez-vous donc le 6 avril pour voir la suite de Fruits Baskets en France sur ADN et Wakanim. Découvrez ci-dessous l’affiche teaser :