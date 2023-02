FUBAR : Arnold Schwarzenegger reprend du service dans un teaser explosif

Après Sylvester Stallone avec "Tulsa King", Arnold Schwarzenegger a lui aussi droit à sa première série télévisée avec "FUBAR". Une comédie d'action dans la lignée de "True Lies".

FUBAR : la première série portée par Arnold Schwarzenegger

Depuis qu'il a mis de côté la politique pour reprendre sa carrière d'acteur, Arnold Schwarzenegger n'a pas réussi à relancer la saga Terminator et a participé à plusieurs projets à mille lieues des sommets de sa filmographie, parmi lesquels Le Dernier rempart, Évasion ou encore Sabotage. En mai prochain, la star fera peut-être enfin un retour à la hauteur de son talent avec FUBAR, sa première série télévisée (si l'on met de côté la série d'animation Superhero Kindergarten).

Alors que son complice Sylvester Stallone a récemment investi le petit écran avec Tulsa King, le comédien fera bientôt de même avec ce programme qui se dévoile à travers un teaser très court mais explosif. Des images sur lesquelles Arnold Schwarzenegger ne peut s'empêcher de lâcher une réponse à l'incontournable réplique culte de Terminator puisqu'il lance :

I'm back, baby !

Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) - FUBAR ©Netflix

Dans la lignée de True Lies...

FUBAR - acronyme militaire de "Fucked up beyond all recognition", soit "foutu au point de ne plus être identifiable - sera centrée sur un père et sa fille qui découvrent qu'ils vivent tous deux dans le mensonge depuis des années lorsqu'ils apprennent qu'ils travaillent l'un et l'autre pour la CIA sans le savoir. Un pitch qui rappelle évidemment celui de la comédie d'action culte True Lies de James Cameron, comme l'a d'ailleurs indiqué Arnold Schwarzenegger dans un communiqué cité par Variety :

Partout où je vais, les gens me demandent quand est-ce que je referai une grande comédie d'action comme True Lies. Eh bien, la voici. FUBAR va vous botter le cul et vous faire rire, et pas seulement pendant deux heures. Vous aurez droit à une saison entière.

Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fabiana Udenio, Fortune Feimster, Adam Pally, Aparna Brielle et Gabriel Luna complètent la distribution de cette série composée de huit épisodes et supervisée par Nick Santora, showrunner de Most Dangerous Game et Reacher. FUBAR sera disponible sur Netflix dès le 25 mai 2023. En attendant, retrouvez le teaser en tête d'article.