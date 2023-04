FUBAR : Arnold Schwarzenegger tire sur tout ce qui bouge dans le trailer de la série

Arnold Schwarzenegger et Monica Barbaro incarnent un père et sa fille qui font équipe pour le compte de la CIA dans "FUBAR". Une série Netflix qui se dévoile avec une bande-annonce explosive.

FUBAR : Arnold Schwarzenegger dans sa première série

Après avoir mis de côté sa carrière politique, le retour au cinéma d'Arnold Schwarzenegger s'est avéré plutôt compliqué. La star n'a pas réussi à relancer la saga Terminator et a participé à des longs-métrages tièdes voire totalement dispensables, parmi lesquels Le Dernier rempart, Évasion ou encore Sabotage.

Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) - FUBAR ©Netflix

Le légendaire interprète du T-800 et de Conan le Barbare tente désormais sa chance sur le petit écran. Dans FUBAR (acronyme militaire de "Fucked up beyond all recognition", soit "foutu au point de ne plus être identifiable"), série estampillée Netflix, l'acteur prête ses traits à Luke Brunner, un agent de la CIA sur le point de prendre sa retraite. Mais il n'a d'autre choix que de se lancer dans une ultime mission personnelle avant de se la couler douce...

Une affaire de famille musclée

Lorsqu'il découvre que sa fille Emma (Monica Barbaro) travaille elle aussi au sein de l'agence de renseignement américaine, Luke comprend qu'ils se sont mentis depuis des années. Chargé de l'exfiltration d'Emma, il se retrouve au coeur de nouvelles péripéties explosives et découvre les talents de sa fille. En sauvant le monde d'une menace nucléaire, ils vont vivre leur plus belle aventure et apprendre à mieux se connaître.

FUBAR ©Netflix

Jay Baruchel, Fabiana Udenio, Fortune Feimster, Adam Pally, Aparna Brielle et Gabriel Luna complètent la distribution de ce programme, dont le synopsis rappelle évidemment celui de True Lies. Supervisée par Nick Santora, showrunner de Most Dangerous Game et Reacher, la série est composée de huit épisodes. FUBAR sera disponible sur Netflix dès le 25 mai 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.