Fugueuse sur TF1 : c'est quoi cette série avec Michaël Youn sur le monde de la prostitution ?

The Last of Us : le créateur du jeu va réaliser des épisodes de la série HBO

Le jeu vidéo "The Last of Us" va avoir droit à une adaptation en série par HBO. Le créateur du jeu, Neil Druckmann, déjà annoncé à la création et à la production, passera également derrière la caméra pour réaliser des épisodes de la saison 1.