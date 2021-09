Fugueuse sur TF1 : un premier rôle pas évident pour la comédienne Romane Jolly

Deux nouveaux épisodes de la série "Fugueuse" sont proposés ce soir sur TF1. La comédienne Romane Jolly joue ici son premier rôle sur le petit écran. Un challenge de taille pour la jeune femme qui incarne Léa, une ado de 16 qui s’enfonce aveuglément dans la prostitution et la violence.

Fugueuse : un rôle fort dans une série choc

Romane Jolly incarne Léa dans la nouvelle série TF1 Fugueuse. Une jeune adolescente de 16 ans, sans problème, qui vit dans une famille aimante. Malheureusement, elle va vivre une terrible descente aux enfers. Elle va tomber sous l’emprise d’un homme plus âgé qui va la conduire dans les méandres de la prostitution et de la violence. Une expérience très dure également pour ses parents, incarnés par Michaël Youn et Sylvie Testud.

La jeune comédienne est donc propulsée dans un rôle difficile qui exige notamment des scènes de violence et de nu. La fiction choc met en garde les parents tout comme les adolescents contre les mauvaises fréquentations et la prostitution. Un challenge pour Romane Jolly qui avait tout de même quelques appréhensions. Elle se livre dans une interview pour LCI :

À la lecture du scénario, je suis passée par plusieurs phases. Le propos est tellement important que, évidemment, j'ai eu envie de défendre un projet comme celui-là. Après, je me suis aussi posé la question de savoir si j'allais pouvoir assumer des scènes de nu et de violence. Je ne savais pas si j'en étais capable, puisque je n'avais jamais rien fait avant.

Fugueuse ©TF1 Production

Un premier rôle fort que la jeune femme a su interpréter avec brio. Les scènes de nu ont été tourné en équipe réduite afin qu'elle soit plus à l'aise. Romane Jolly a également eu la chance d'être épaulée par des acteurs expérimentés qui ont su la soutenir et la conseiller. Ces derniers ont souligné sa justesse et ses capacités d'interprétation dans les colonnes de La dernière Heure :

Elle est surprenante. Dans cette série, elle a été capable d’être infantile comme très mature. Ce qui est beau à voir, c’est qu’elle n’a pas de projet avant de jouer. Elle joue, c’est tout.

Qui est Romane Jolly ?

Plus jeune, la jeune femme envisage de devenir réalisatrice et s’inscrit dans une école de cinéma. En 2016, Romane Jolly décroche une licence assistant-réalisateur au Conservatoire libre du cinéma français à Paris. Elle entame sa carrière dans l'audiovisuel en apparaissant dans des clips dont celui de la chanteuse Hoshi, Ta marinière, en 2017. Par la suite, elle est repérée par Jérôme Cornuau, le réalisateur de Fugueuse, pour incarner la jeune Léa.

Fugueuse ©GILLES GUSTINE / VEMA PRODUCTION / TF1

Une chose est sûre, la jeune femme n'est pas près de quitter le petit écran puisqu'elle apparaîtra très prochainement dans la série Mon ange, qui a été primée au Festival de La Rochelle. Romane Jolly incarnera la fille de Suzanne incarnée par Muriel Robin qui a disparu.