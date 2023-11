Un des meilleurs anime fait son grand retour sur Netflix

Trois ans après avoir quitté le catalogue Netflix, "Fullmetal Alchemist: Brotherhood" est enfin de retour sur la plateforme de streaming. Les abonnés vont pouvoir (re)découvrir l'aventure passionnante des frères Elric.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood revient sur Netflix

Pendant près de trois ans, les abonnés de Netflix ont pu voir et revoir l'excellent anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Mais après le 31 mars 2020, la série d'animation avait quitté le catalogue. Impossible alors pendant un temps de regarder l'anime à moins de disposer des DVD. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Car après trois ans d'absence, la série est bien de retour sur la plateforme au logo rouge depuis le 15 novembre 2023. Et ça, c'est une très bonne nouvelle !

À l'origine, il y a d'abord un excellent manga qu'on doit à Hiromu Arakawa et publié entre 2001 et 2010. De là, une première adaptation en anime est née : Fullmetal Alchemist. Cependant, ayant été diffusée pendant la publication du manga, de 2003 à 2007, l'œuvre a fait de grands écarts avec la version papier (bien que le début soit proche). Une proposition qui reste intéressante, qu'on apprécie aussi grandement pour l'émotion qu'elle provoque, mais qui laisse tout de même sur sa faim quand on connaît le manga. C'est alors en 2009 que Fullmetal Alchemist: Brotherhood a été lancé en suivant cette fois fidèlement le scénario d'origine. Et le résultat a évidemment ravi bon nombre de spectateurs marqués par cet anime riche et émouvant.

Un manga et un anime passionnants

L'histoire de Fullmetal Alchemist: Brotherhood suit deux frères, Edward et Alphonse Elric. L'un a perdu un bras et une jambe, quand le second n'a plus que sa conscience scellée dans une armure. La raison est pour le moins tragique. Plus jeune, les deux garçons ont tenté de faire revenir leur mère à la vie en utilisant l'Alchimie et en suivant la loi fondamentale de l'échange équivalent. Ils n'ont malheureusement pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils gardent néanmoins l'espoir de retrouver leur corps grâce à la pierre philosophale, un objet mythique qui est supposé permettre d'utiliser l'Alchimie sans respecter l'échange équivalent, et donc d'obtenir tout ce que l'on souhaite.

Fullmetal Alchemist Brotherhood ©Studio Bones

La base même du scénario est assez éprouvante. Et même si le ton paraît parfois joyeux, la condition des deux jeunes garçons est souvent sujet à émotion. De plus, les personnages qu'ils croisent ne sont pas tous épargnés. Ceux qui connaissent Fullmetal Alchemist: Brotherhood n'ont pas oublié les larmes du Colonel Mustang, l'alchimiste de flamme, un allié important des deux frères.

Enfin, il est bon de préciser que le scénario va au-delà de la quête des frères Elric. De plus grands enjeux se jouent tout au long de l'anime, impliquant des conflits entre les pays, la discrimination et le massacre de tout un peuple (les Ishbal), la vengeance d'un homme (Scar) et le sombre plan d'étranges créatures qui tirent les ficelles (les Homonculus). Ces dernières sont d'ailleurs aussi inquiétantes qu'attirantes, à l'image de Lust, femme fatale, impitoyable, qu'on aime particulièrement.

Lust - Fullmetal Alchemist Brotherhood ©Studio Bones

En clair, Fullmetal Alchemist: Brotherhood est un immanquable. Un anime de 64 épisodes considéré comme l'un des meilleurs et toujours extrêmement populaire plus de dix ans après sa diffusion originale. On vous invite donc à revoir la série sur Netflix. Également, pour les abonnés à la plateforme ADN, l'anime est disponible dessus depuis le 13 novembre.