Marina Foïs et Lina El Arabi en mode John Wick dans cette série d'action Netflix

Disponible sur Netflix, la série "Furies" est d'une efficacité redoutable, mais pas dénuée de défauts. On retient alors surtout Marina Foïs et Lina El Arabi qui s'éclatent dans cet univers.

C'est quoi Furies sur Netflix ?

Netflix sort les muscles dès ce 1er mars en mettant en ligne la saison 1 de Furies. Avec au casting Marina Foïs, Lina El Arabi et Mathieu Kassovitz, la série française, créée par Yoann Legave et Jean-Yves Arnaud, et réalisée par Cedric Nicolas-Troyan (Kate), a tous les arguments pour cartonner sur la plateforme de streaming, car elle coche les cases d'un divertissement efficace et addictif. L'histoire est la suivante :

La vie de Lyna (Lina El Arabi) est pour le moins atypique. Étudiante, elle vit le parfait amour avec Elie, un policier. La jeune femme a alors préféré lui cacher que ses parents évoluent dans un milieu criminel, son père étant le comptable des différentes familles de bandits de Paris. Sa vie bascule le jour de son anniversaire lorsque son père et sa mère se font assassiner. Seule survivante de l'attaque, elle est aussitôt arrêtée par Keita, une détective nerveuse qui souhaite mettre la main sur la Furie.

Pour Lyna, cela ne fait pas de doute. La Furie, la personne chargée de faire régner l'ordre entre les familles criminelles, est responsable de la mort de ses parents. Après un séjour en prison, l'héroïne de la série décide de retrouver cette mystérieuse personne pour se venger. Seulement une fois face à Furie, qui s'appelle en réalité Selma (Marina Foïs), elle apprend que quelqu'un d'autre est à l'origine de cet assassinat. Sans trop avoir le choix, elle rejoint la tueuse et découvre un univers particulièrement dangereux...

L'influence de John Wick et de la mythologie grecque

Difficile de ne pas penser à John Wick devant Furies. La création Netflix propose un monde criminel volontairement surréaliste, avec toute une mythologie autour et dans laquelle chacun est à sa place au sein de l'Olympe (inspiration donc de la mythologie grecque). Il y a ainsi le "marché" de la prostitution dirigé par Mama dans un grand magasin de luxe, celui des jeux au sein du Casino des Tran, ou encore les assassins de Parques. Au total, ce sont six familles qui règnent sur la pègre, et Lyna va se confronter à chacune.

Furies n'est également pas avare en action stylisée. Sans trop en faire, le show est assez jouissif à ce niveau-là. Il faut dire que voir Marina Foïs sortir des flingues pour éliminer ses adversaires avec froideur est suffisamment rare pour valoir le coup d'œil. Seulement c'est bien Lina El Arabi qui est la plus mise à contribution avec des séquences chorégraphiées efficaces, et une montée en puissance au fil des épisodes. La comédienne parvient à tenir tête à la charismatique Marina Foïs, et la sympathie naturelle qu'elle dégage donne envie de la suivre n'importe où. Les seconds rôles sont également solides dans l'ensemble. Particulièrement Simon et Niko, alias Le Fixeur et Le Boueux, les hommes de main de Selma que Steve Tientcheu et Quentin Faure interprètent parfaitement. Sans oublier Mathieu Kassovitz qui comme toujours en impose.

Des défauts pardonnés grâce à Lina El Arabi et Marina Foïs

Un casting de qualité donc pour Furies, qui apporte même une dose d'humour et de légèreté. Suffisant pour presque faire oublier les facilités scénaristiques et les aberrations. Encore une fois, la série assume l'absence totale de réalisme. Mais on sent parfois une hâte dans l'avancée du récit. Et surtout des passages où la situation et l'effet provoqué son privilégié, plus que la manière de l'amener. Ce qui fait perdre en crédibilité, mais n'empêche pas le spectateur de rester accroché. C'est d'ailleurs en cela que la série est une réussite.

Sans être une grande œuvre, Furies a le bon rythme, les retournements de situation et l'ambiance pour créer l'envie d'aller au bout. Au fond, l'histoire de famille criminelle, les révélations prévisibles sur le passé de Lyna ou encore ses amourettes importent peu. Tant qu'on peut profiter d'une Lina El Arabi impliquée, prête à sauter en arrière tout en tirant au fusil avant de retomber sur des chaînes, le tout au ralenti, ou en train de fracasser des gueules en faisant des acrobaties, on est ravi et on en redemande !

