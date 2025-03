Netflix : cette série française, énorme carton dans le monde, aura une saison 2

Après l'énorme succès mondial de la série française "Furies" sur Netflix, le géant du streaming vient d'officialiser une saison 2 qui devra répondre aux mystères laissés en suspens dans le dernier épisode de la saison 1.

Furies : le nouveau carton français de Netflix

Dans la liste des séries françaises Netflix qui ont connu un succès retentissant à travers le monde, il y avait Lupin, il y a également Furies. Cette série d'action créée par Yoann Legave et Jean-Yves Arnaud se déroule dans le milieu du grand banditisme parisien. On y fait la connaissance de Lyna (incarnée par Lina El Arabi), une jeune femme qui voit son existence basculer lorsque son père est abattu d'une balle dans la tête le jour de son anniversaire.

D'abord sous le choc, sa sidération laisse rapidement la place à un désir de vengeance, et après avoir passé plusieurs mois en prison, elle sort avec une idée en tête : trouver les assassins de son père. Sa quête vengeresse l'emmènera à découvrir l'existence de la furie, une femme chargée de maintenir l'ordre au sein des six familles qui règnent sur le crime organisé parisien. Une fois sur sa piste, son existence sera une nouvelle fois bouleversée par les découvertes qu'elle fera sur cette organisation, mais aussi sur les secrets entourant sa famille.

Une saison 2 confirmée par une annonce de casting

À peine une semaine après sa mise en ligne, Furies s'est imposée dans le monde entier, et est devenue la série en langue non-anglaise la plus visionnée sur Netflix dans le monde. Le succès est donc international, et on attendait impatiemment des nouvelles d'une saison 2. Le dernier épisode de la première saison indiquait clairement qu'une suite attendait les spectateurs...

C'est désormais chose faite, puisque le site CASTPROD.COM vient de publier une annonce de casting pour des doublures pour les besoins de la saison 2. Le site précise que le tournage se déroulera entre le 7 avril et le 25 juillet en Île-de-France. On peut imaginer une diffusion à la fin de l'année ou au premier semestre 2026.

On rappelle que la série se terminait alors que Lina et Selma découvraient que les membres de l'Olympe avaient été assassinés par le chef de la mystérieuse organisation Damoclès, et qu'elles seraient désormais contraintes de travailler pour lui. On découvrait également que la mère biologique de Lina était toujours en vie, et qu'elle avait échappé à un assassinat commandité par Selma des années auparavant.

La saison 2 devra donc résoudre ces mystères, et on espère qu'elle sera à la hauteur des premiers épisodes.