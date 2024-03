Cette série française Netflix fait un carton dans le monde

À peine arrivée sur Netflix, la série d'action française "Furies" s'est imposée en France, et désormais dans le monde. Avec ce succès public, la plateforme ne devrait plus tarder à officialiser une saison 2, qui devra répondre aux nombreuses questions laissées en suspens dans le dernier épisode de la saison 1.

Furies : le nouveau carton made in France de Netflix

Après Lupin, c'est une autre création originale française de Netflix qui est en passe de devenir un phénomène mondial. Furies, disponible depuis le 1ᵉʳ mars sur la plateforme, est une série d'action créée par Yoann Legave et Jean-Yves Arnaud.

Portée par Marina Foïs, Lina El Arabi et Mathieu Kassovitz, elle se déroule, comme Lupin, à Paris. L'intrigue nous présente une jeune femme, Lyna (Lina El Arabi), qui a été élevée dans le milieu du grand banditisme parisien. Le jour de son anniversaire, son père meurt assassiné d'une balle en pleine tête au domicile familial.

Après un séjour en prison, elle se met en quête de vengeance, et ses recherches la conduisent sur la piste de la Furie (Marina Foïs), une femme chargée de faire régner l'ordre au sein de l'Olympe, le nom donné à l'institution qui réunit les six familles les plus puissantes du crime organisé parisien.

Au fil des épisodes qui tiennent en haleine les spectateurs, Lyna découvre la vérité sur la mort de son père, et les secrets qui entourent l'Olympe, et surtout la Furie.

Direct dans le top mondial Netflix

Dès son arrivée sur Netflix, Furies s'est imposée à la première place des séries les plus visionnées de la plateforme en France (elle se trouve aujourd'hui en deuxième position, derrière The Gentlemen). Et son succès ne s'arrête pas là, puisque la série est également classée à la deuxième place des séries TV en langue non-anglaise dans le monde. Et ce succès est encore plus retentissant qu'elle s'est hissée dans ce top seulement deux jours après avoir été mise en ligne, puisque la semaine de référence est celle du 26 février au 3 mars.

Entre le 1er et le 3 mars, Furies a donc été visionnée plus de 16 millions d'heures à travers le monde. En plus de la France, elle s'est imposée dans le top 10 de 39 pays. Avec ce succès public, Netflix ne devrait pas tarder à officialiser une saison 2.