Futha Mucka : Ryan Reynolds et Samuel L Jackson refont équipe

Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson aiment délirer ensemble. Les deux acteurs se retrouvent cette fois pour la série "Futha Mucka" qui sera diffusée sur la plateforme Quibi. À la différence de "Hitman and Bodyguard", c'est de l'animation dont il est question ici.

Futha Mucka, une série qui s'annonce déjantée

La plateforme Quibi, qui s'adresse aux consommateurs sur écrans portables, est en train de préparer un programme qui attise notre curiosité. Une série animée dont le titre est Futha Mucka est sur les rails, avec un concept vraiment déjanté basé sur la relation entre Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. D'après le pitch officiel, la série prétend que "Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds s'aiment. Plus précisément, Ryan aime Sam". Mais quand un accident assez anodin transforme Sam en soignant de Ryan, leur relation prend une tournure très étrange. Forcément le second se montre ravi d'avoir plus de temps avec son acolyte. Mais pour ce dernier, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Une amitié à sens unique semble se dessiner. Ou plus ? On le découvrira sûrement l'année prochaine, aucune date n'ayant été communiquée pour la diffusion de Futha Mucka.

On ne sait pas pour vous, mais on a vraiment hâte de voir cette création qui a l'air très portée sur l'humour. Le format court des épisodes de Quibi (la durée se veut moins conséquente pour que le visionnage sur de plus petits écrans soit supportable) permettra de garder un rythme soutenu et de ne pas s'embarrasser d'un scénario trop complexe. La relation entre les deux acteurs rappelle un peu celle qu'entretient Ryan Reynolds avec Hugh Jackman - les deux se vannent et se piègent souvent depuis le tournage de X-Men Origins: Wolverine.

Des retrouvailles entre les deux acteurs

Le duo d'acteurs ne sort pas de n'importe où. Leur histoire commune a débuté avec la comédie d'action Hitman & Bodyguard. Le scénario forçait Michael Bryce (Ryan Reynolds), un garde du corps réputé dans son domaine, à prendre soin de Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), un tueur à gages qui est aussi son pire ennemi - sinon ce n'est pas drôle. Kincaid est un élément important pour la police car il doit apporter son témoignage dans une affaire qui implique un dictateur. Il est d'autant plus attendu au tribunal car les autres témoins ont été assassinés. Le dictateur va tout faire pour faire disparaître ce dernier caillou de sa chaussure. Si vous avez aimé ce premier épisode, un second est en préparation, toujours avec Patrick Hughes à la réalisation et avec le duo principal. Cette fois, c'est Darius et sa femme (Salma Hayek) qui demandent à Michael de les aider dans une mission. La sortie de Hitman & Bodyguard 2 est prévue le 18 août 2021.