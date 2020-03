Future Man : un trailer déjanté pour la saison 3

Hulu vient de dévoiler la bande-annonce finale de la troisième saison de "Future Man". On y retrouve les principaux protagonistes confrontés à de nombreuses situations à travers les époques.

Hulu vient de mettre en ligne un nouveau trailer pour la troisième saison de sa série comique Future Man, qui sera la dernière. On y retrouve les trois têtes d’affiche du show créé par Ariel Shaffir et Kyle Hunter (qui ont déjà collaboré sur Preacher), forcés de voyager à travers le temps. L’humour absurde caractéristique de la série y est toujours présent.

Future Man est centrée sur Josh Futturman, un agent d’entretien qui passe son temps libre à jouer aux jeux vidéo. Un jour, deux visiteurs venus du futur lui annoncent qu’il est la clé pour sauver la Terre de l’extinction qui la menace. Pour ce faire, Futturman devra voyager à travers les époques.

C’est Josh Hutcherson, révélé par son interprétation de Peeta Mellark dans Hunger Games, qui interprète l’agent d’entretien devenu malgré lui le dernier espoir de la planète. Eliza Coupe, alias Denise Mahoney dans Scrubs et Jane Kerkovich-Williams dans Happy Endings, joue quant à elle Tiger, tandis que Derek Wilson, aka Donny Schenck dans Preacher, incarne Wolf, le deuxième des deux compères de Futturman, avec lesquels il voyage à travers le temps.

L’humour décalé toujours au centre de la bande-annonce finale de Future Man

Dans la troisième saison, alors qu’ils sont accusés de crimes contre le temps et condamnés à mort, Josh, Tiger et Wolf deviennent des fugitives pourchassés par la loi à travers le temps. Au début de l’extrait proposé, les trois compères se remémorent le but de leur mission. On les voit ensuite fuir les autorités, menées par le personnage de Seth Rogen, à travers différentes périodes de l’Histoire.

Habillés entre autres en robe de moine ou en tenue de samouraï, ils semblent à chaque fois forcés de se téléporter à un autre endroit et à une autre époque pour éviter d’être tués par ceux chargés de les traquer. Ils croiseront donc sur leur route des figures historiques comme Gandhi ou Abraham Lincoln.

Contrairement aux deux premières saisons, qui faisaient chacune 13 épisodes, la dernière n’en sera cette fois composée que de 8. Elle sera diffusée à partir du 3 avril prochain sur Hulu.