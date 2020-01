Game of Thrones : découvrez deux scènes coupées de La Bataille de Winterfell

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Découvrez deux scènes coupées de Game of Thrones saison 8 issues de l’épisode dantesque de La Bataille de Winterfell. On y découvre notamment l’acte héroïque de Sansa et Tyrion. ATTENTION AUX SPOILERS !

Le troisième épisode de la dernière saison de Game of Thrones était probablement le plus attendu des fans. Et pour cause. Après des années à attendre que l’hiver vienne, les marcheurs blancs et les Hommes s’affrontaient ENFIN dans une bataille dantesque mise en scène par Miguel Sapochnik qui signait la victoire de l’armée des vivants, qui était parvenue, in extremis, à éliminer le Roi de la Nuit et ses disciples.

Se déroulant à Winterfell, cet épisode aura nécessité 55 nuits de tournage, dans un froid glacial, des centaines de figurants, et le record de la plus longue bataille jamais filmée sur un écran (82 minutes).

Avec autant de jours de tournage, il y a évidemment de nombreuses séquences qui n’ont pas été gardées au montage final. Mais avec la sortie récente de la saison 8 de Game of Thrones en vidéo, certaines d’entre elles sont désormais disponibles. Vous pouvez en découvrir deux ci-dessous.

Scène coupée 1 : dans la crypte

Durant l’assaut de l’armée des morts, les femmes et les enfants se sont abrités dans la crypte de Winterfell. Une idée a priori intelligente qui s’est finalement avérée très mauvaise puisque Le Roi de la Nuit avait le pouvoir de ressusciter les morts pour combattre à ses côtés, mettant ainsi en danger ceux qui s’abritaient autour des tombes des Stark. Dans cette scène coupée, on découvre Tyrion et Sansa, sauvant la vie de Missandei, Gilly et le petit Sam, en tuant deux marcheurs blancs avec leurs dagues en verredragon.

Scène coupée 2 : dans la forêt

Cette deuxième scène coupée se déroule à la fin de l’épisode, juste avant que le Roi de la Nuit n’approche de Bran (et se fasse tuer par Arya). On y découvre la jeune Alys Karstark et ses hommes, se sacrifiant pour protéger la Corneille à trois yeux. Bien que terrifiée, la jeune femme était bien décidée à regagner la confiance de Jon Snow après que sa famille ait trahi les Stark en se rangeant du côté des Bolton lors de la Bataille des Bâtards.