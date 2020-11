Game of Thrones : Iwan Rheon (Ramsay Bolton) revient sur la scène la plus choquante de sa carrière

Pour les fans de "Game of Thrones", il y'a eu trois grands méchants qu'ils souhaitaient voir mourir dans d'atroces souffrances : Joffrey Baratheon, Cersei Lannister... et Ramsay Bolton ! Ce dernier s'est en effet rendu coupable de terribles atrocités durant 3 saisons, avant que les Stark ne puissent éteindre sa flamme. Parmi tous ces crimes, le plus marquant fut sans doute le viol perpétré sur Sansa Stark. Cinq ans après ce terrible évènement, son interprète Iwan Rheon, revient sur cette scène traumatisante...

Ramsay Bolton, le bâtard sadique

Le personnage de Ramsay Bolton interprété par Iwan Rheon apparait dans la saison 2 de Game of Thrones. Gentil et bienveillant au départ, il finit très rapidement par montrer sa vraie nature. En effet, Ramsay est le fils bâtard de Roose Bolton. Il est surtout un jeune homme cruel et particulièrement sadique. Sa spécialité : écorcher vivantes ses victimes. Lorsque ce n'est pas le cas, il lâche ses chiens de chasse pour les dévorer. Craint par ses ennemis ainsi que par ses propres hommes, Ramsay ne connait pas la pitié, et prend même du plaisir à torturer psychologiquement et physiquement les gens.

C'est ainsi que durant quatre saisons, il va se rendre coupable de nombreux actes odieux qui n'ont absolument rien à envier à Joffrey Baratheon et Cersei Lannister : torture et émasculation de Theon Greyjoy, exécution de sa belle-mère et de son demi-frère nourrisson (il les a jetés aux chiens), parricide sur la personne de Roose Bolton, assassinat de Rickon Stark lors de la fameuse "bataille des bâtards"... et viol sur Sansa Stark. Par conséquent, il est évident que lorsque Jon Snow l'a rué de coups, et que Sansa Stark l'a livré en pâture à ses propres chiens en fin de saison 6, des millions de téléspectateurs furent très satisfaits.

Le traumatisme d'Iwan Rheon

La détestation quasi-générale de Ramsay Bolton est, bien sûr, proportionnelle au talent de son interprète Iwan Rheon. L'acteur, révélé en 2009 dans la série britannique Misfits, a livré une prestation magistrale dans Game of Thrones, entre 2013 et 2016. La chose est d'autant plus exceptionnelle qu'au départ, il avait auditionné pour jouer... Jon Snow !

Dans une récente interview donnée à Metro, Iwan Rheon est revenu sur une scène choc de la série, celle du viol de Sansa dans l'épisode six de la cinquième saison.

En effet, après s'être marié de force avec cette dernière, Ramsay Bolton la viole durant la nuit de noces. Une séquence certes réalisée en off (on entend que les hurlements de Sansa et on ne voit que le visage horrifié de Theon Greyjoy, présent dans la chambre), mais qui a traumatisé plusieurs téléspectateurs, mais également l'interprète de Ramsay.

Cet épisode avait été vivement critiqué à l'époque, jugeant non seulement la scène polémique mais en plus inutile car elle n'existait absolument pas dans les livres ! Ce viol était donc purement gratuit et voyeuriste, selon plusieurs personnes.

Si Sophie Turner (interprète de Sansa) avait "adoré" jouer la scène à l'époque, il n'en est pas de même pour Iwan Rheon qui en garde un assez mauvais souvenir :