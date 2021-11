Game of Thrones : Jon Snow devait avoir une histoire d'amour avec une autre membre de sa famille

Dans sa première version de "Game of Thrones", George R.R. Martin avait imaginé une autre romance pour Jon Snow. Avec une autre membre de sa famille. Et clairement, ça aurait changé beaucoup de choses !

Game of Thrones : famille je vous aime

Pendant huit saisons de Game of Thrones, les familles se sont déchirées pour accéder au Trône de Fer. Il y avait les Stark d'un côté, les Lannister de l'autre, et les (ou plutôt la) Targaryen en embuscade. Malgré toute cette haine, l'amour n'a pas été laissé de côté et la série basée sur l'oeuvre de George R.R. Martin a été jalonnée de romances plus ou moins heureuses. Et plus ou moins autorisées.

Game of Thrones © HBO

En effet, l'inceste est un élément présent dans la série (et les romans) à travers un couple emblématique : Jamie et Cersei Lannister. Les deux jumeaux de Tywin Lannister entretiennent une relation passionnelle de laquelle sont nés 3 enfants (Joffrey, Myrcella et Tommen). En plus des Lannister, une autre relation incestueuse est présente dans Game of Thrones : celle entre Jon Snow et Daenerys Targayen. On peut les excuser : ils ne savaient pas qu'ils étaient de la même famille. En effet, Jon a découvert qu'il était un Targaryen après être tombé amoureux de Daenerys. Il ne savait pas qu'elle était en réalité... sa tante.

Jon Snow & Daenerys Targaryen - Game of Thrones saison 8 © HBO

Une autre romance pour Jon Snow

Mais George R.R. Martin avait prévu une autre romance incestueuse pour Jon Snow. En effet, comme dévoilé par Insider, l'auteur avait d'abord songé à écrire une romance entre Jon Snow et... Arya.

Dans son premier résumé de son oeuvre (qui devait à la base être une trilogie) envoyé aux éditeurs, George R.R. Martin écrivait ceci :

Arya se rend compte, avec terreur, qu'elle est tombée amoureuse de Jon (...) Leur passion continuera à tourmenter Jon et Arya tout au long de la trilogie, jusqu'à ce que le secret de la vraie identité de Jon soit dévoilé dans le dernier livre.

Heureusement, cette idée n'a finalement pas été retenue par l'auteur dans la version finale. Surtout que la relation fraternelle entre Jon et Arya est un des gros points forts de la série, notamment dans la dernière saison.