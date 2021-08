Game of Thrones : Kit Harington parle de ses angoisses à cause de la série

Le comédien Kit Harington, star de la série « Game of Thrones », est revenu sur l’impact de celle-ci sur son équilibre mental. En effet, le show a changé radicalement son existence…

Game of Thrones : la reine des séries

En 2011,D.B. Weiss et David Benioff créent l’une des séries télévisées les plus emblématiques de tous les temps. En effet, le duo décide d’adapter les romans de George R.R. Martin sur le petit écran. En 8 saisons, Game of Thrones est devenue une référence absolue du monde de la télé et de l’univers heroic fantasy. La série a également lancé la carrière de plusieurs comédiens comme Jason Momoa, Emilia Clarke ou encore Kit Harington. Tandis que ce dernier sera prochainement à l’affiche du film Marvel Les Eternels, il est revenu sur l’incidence du show sur son équilibre mental.

Une série qui n’est pas sans conséquences

Deux ans après la fin de Game of Thrones, Kit Harington réfléchit aux avantages et aux inconvénients de son passage sur la série HBO, abordant spécifiquement son impact sur sa santé mentale. Lors d’une interview avec Deadline, le comédien a développé ses angoisses découlant du show :

Pour être honnête, j'ai traversé… des problèmes de santé mentale après Game of Thrones et pendant la fin de la série. Et je pense que c'était directement lié à la nature de la série et à mon rôle pendant des années.

Jon Snow (Kit Harington) - Game of Thrones ©HBO

Lors d’une apparition au micro de Jess Cagle Show de SiriusXM, Kit Harington a ensuite affirmé avoir eu besoin de prendre du temps pour lui.

J’ai fait une pause après Game of Thrones. Je ne voulais plus travailler pendant un an. Je voulais vraiment me concentrer sur moi-même. Et je pense que j’ai bien fait de faire ça.

Kit Harington a également noté que la série primée aux Emmys « a eu un énorme impact culturel », ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il regarde tout ceci avec une certaine tendresse. Et puis, grâce à la série, il a rencontré l'actrice Rose Leslie, qui est devenue son épouse en 2018 :

Mon enfant est un résultat direct de Game of Thrones. J'ai toujours de très, très bons amis de cette série. Cela n'a fait que des merveilles pour moi.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que les problèmes mentaux de Kit Harington sont évoqués. En 2019 déjà, le comédien était entré en cure de désintoxication…

Concernant Game of Thrones, l'univers va continuer sur le petit écran avec la prochaine série House of the Dragon actuellement en préparation.