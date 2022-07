Game of Thrones : la fin des romans va provoquer un "gros débat"

Le 19 mai 2019, Game of Thrones touche à sa fin après huit saisons suivies par des millions de fans à travers le monde. Devenue un véritable phénomène de société, la série se termine au sommet de sa gloire. Le final explose tous les records de visionnage. Malgré ce succès d'audience, le dernier épisode est décrié par une bonne partie des fans. Notamment en raison de l'arc narratif de Daenerys (Emilia Clarke), qui n'a pas convaincu les aficionados.

En effet, beaucoup ont critiqué le fait que les scénaristes de la série aient précipité sa descente aux enfers. Ainsi, son choix de brûler King's Landing alors qu'elle pouvait s'emparer du trône sans mal n'a pas été bien compris par une majorité de spectateurs, de même que sa mort précipitée. Enfin, le dénouement de la série et le couronnement de Bran a également été vivement critiqué.

Ce dernier épisode est d'ailleurs le plus mal noté de toute l'histoire de Game of Thrones.

Basée sur l'oeuvre (non achevée) de George R.R. Martin, la série a rapidement dépassé l'arc narratif des romans, et a donc dû s'en détacher dès la saison 5. Martin planche sur l'écriture des deux derniers romans depuis 2011. Et la fin de son oeuvre ne sera pas la même que celle de la série. Récemment, l'auteur a déclaré sur son blog personnel qu'elle risquait de déclencher un gros débat chez les fans :

L'écriture me dirige de plus en plus loin de la série. Certaines choses que vous avez vu à l'écran seront présentes dans The Winds of Winter, mais la plupart ne le seront pas. Des événements de la série ne seront pas dans les livres, et vice versa (...) tous les personnages vivants à la fin de la série ne le seront pas dans les romans, et tous les personnages morts dans la série ne le seront pas dans les romans. Quant à la fin ? Certaines choses seront semblables, beaucoup de le seront pas. Il n'y a aucun doute, quand j'aurai terminé, cela déclenchera un gros débat pour savoir quelle fin est la meilleure.